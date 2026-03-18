¿Se va del club? La decisión de Universitario sobre la continuidad de Sekou Gassama al seguir lesionado

Sekou Gassama llegó a Universitario de Deportes en este 2026 como uno de los fichajes extranjeros más importantes. Lo cierto es que hasta ahora tan solo ha tenido 30 minutos de competencia en siete jornadas disputadas del Torneo Apertura. Es más, ahora mismo está lesionado y frente a dicha situación es que desde la institución ya tomaron una decisión sobre su continuidad.

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Fuente: Universitario.

Sabiendo que el mercado de pases cerró el pasado domingo 15 de marzo y que en Universitario de Deportes no pueden contratar a más extranjeros al tener los lugares ocupados, recientemente se pudo conocer que desde la interna del club esperarán por su recuperación física, la cual por cierto estaría pensada para el clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura.

De acuerdo a una información del diario ‘Líbero‘, se ha podido conocer que Sekou Gassama viene trabajando en su recuperación y que el próximo receso le caerá muy bien. Recordemos que se viene una doble fecha FIFA en donde la Selección Peruana enfrentará a Senegal en París y a Honduras en Madrid, así que dicho periodo sería clave en la recuperación del atacante crema.

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Ahora, respecto a la lesión que sufrió Sekou Gassama, hablamos de una contractura/distensión muscular que sufrió en el aductor derecho a inicios del mes de marzo como consecuencia de una sobrecarga física que por ahora lo tiene alejado de las planificaciones de un Javier Rabanal que deberá seguir esperándolo para realmente ver sus mejores versiones en la cancha.

¿Cómo le va a Universitario y qué le viene en el Torneo Apertura 2026?

Universitario de Deportes marcha en la tercera posición del Torneo Apertura 2026 con 14 puntos, tan solo por debajo de Los Chankas y Alianza Lima al ser los punteros con 17 unidades. En siete jornadas disputadas hasta el momento, los merengues han conseguido 4 triunfos, 2 empates y 1 derrota, así que los próximos duelos que disputen serán claves para llegar a la cima del campeonato.

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Justamente, respecto a los encuentros que se le vienen a la ‘U’, el sábado 21 de marzo a las 13:15 horas enfrentarán a Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra y luego recibirán a Alianza Lima en el Estadio Monumental el sábado 4 de abril a las 15:00 horas en el marco del clásico del fútbol peruano, lo cual sin duda representa ser un objetivo de triunfo.

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Fuente: Universitario.

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