¡Sufre Rabanal! La baja de último minuto que tendrá Universitario para enfrentar a Cusco FC por Liga 1

En Universitario de Deportes existía incertidumbre en torno a la presencia de José Rivera para el enfrentamiento ante Cusco FC por el Torneo Apertura 2026. Aunque el cuerpo técnico recibió reportes positivos sobre la condición física del delantero, finalmente se tomó una decisión concreta de cara al próximo duelo por Liga 1.

Publicidad

Publicidad

José Rivera no estará ante Cusco FC

En las últimas horas, el periodista deportivo Gustavo Peralta, informó que José Rivera no logró superar el golpe sufrido en el hombro. Por este motivo, el cuerpo técnico de Universitario optó por no incluirlo en la delegación que viajará a Cusco para enfrentar a los ‘dorados’ en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

De este modo, el ‘Tunche’ continuará con su recuperación con la mira puesta en el choque ante Cienciano. En contraste, el cuadro ‘crema’ recibió una noticia positiva con respecto a la recuperación de Héctor Fertoli, quien sí formará parte del plantel que viajará a la ciudad imperial.

“Finalmente el “Tunche” Rivera no viajará a Cusco. Como se informó ayer, tuvo un golpe en el hombro y no parecía ser nada complicado, pero el dolor persiste. En su lugar concentra y viaja el argentino Héctor Fertoli”, escribió el mencionado comunicador en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿José Rivera no la pasa bien en Universitario?

ver también Fuerte golpe en Universitario: Se confirman todas las duras bajas para el partido ante Cusco

Luego del encuentro frente a ADT en el estadio Monumental, trascendió que José Rivera quedó afectado en lo anímico, luego de que se le viera llorando en la interna de Universitario.

El delantero nacional habría sentido el impacto de no ser la primera opción de cambio y de no poder marcar con la camiseta ‘merengue’ en el debut del Torneo Apertura 2026.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

José Rivera no viajará a Cusco tras no superar un golpe en el hombro.

El argentino Héctor Fértoli reemplazará al delantero en la delegación de Universitario de Deportes.

La ‘U’ enfrentará a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Publicidad