Universitario se prepara para uno de los partidos más exigentes del inicio del Torneo Apertura 2026, cuando visite a Cusco en la altura por la fecha 2, en un escenario históricamente complicado para los equipos que llegan desde Lima.

Sin embargo, el reto no solo será la altitud, sino también el complejo panorama que afronta el técnico Javier Rabanal, quien deberá armar su once titular con múltiples bajas sensibles que afectan directamente el funcionamiento del equipo crema.

Entre las ausencias confirmadas aparecen Andy Polo y Edison Flores, ambos descartados por lesión, lo que deja a Universitario sin dos de sus principales piezas ofensivas para este compromiso clave en el arranque del campeonato.

A ellos se suma Matías Di Benedetto, quien todavía no puede ser considerado debido a que sigue en trámite su proceso de nacionalización, por lo que no será inscrito para este encuentro y se pierde otra alternativa en la defensa.

Williams Riveros entrenando para el Universitario vs. Cusco. (Foto: Universitario)

Las bajas de Universitario vs. Cusco

Además, el panorama se complica aún más con las dudas de Sekou Gassama y José ‘Tunche’ Rivera, quienes no están al cien por ciento físicamente y serán evaluados hasta último momento para definir si viajan o no a Cusco.

ver también Universitario quiere ganar en la altura: Los tres cambios sorpresas para dar el golpe a Cusco

De esta manera, Universitario llegará a la altura con un plantel diezmado, obligado a apostar por variantes y juventud, en un partido que puede marcar tempranamente el rumbo de sus aspiraciones en el Apertura 2026.

Andy Polo y Edison Flores se pierden el Universitario vs. Cusco. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Universitario vs. Cusco juegan este sábado 7 de febrero desde las 8:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de La Vega y en duelo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal pasan el Universitario vs. Cusco por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario vs. Cusco se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes y en la transmisión exclusiva de L1 MAX. Además, también podrás verlo gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Datos claves

Andy Polo y Edison Flores quedan fuera del partido por sufrir diversas lesiones.

El técnico Javier Rabanal afrontará la fecha 2 con cinco bajas o dudas confirmadas.

Matías Di Benedetto es baja oficial al no concluir aún su proceso de nacionalización.

