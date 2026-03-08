Los tres jugadores que suenan en Universitario para fichar después de perder contra Los Chankas

La derrota de Universitario de Deportes ha sido muy fuerte, tanto así que se analiza un fichaje más. Tras caer por 3-1 ante Los Chankas, el conjunto de Ate está viendo la posibilidad de unir a un futbolista más para la temporada. Esto básicamente pues consideran que les está faltando un hombre de ataque, así que están analizando varias opciones.

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer en L1 Max que son 3 los nombres que se manejan en Universitario. El primero de ellos es Adrián Ugarriza, quien ahorita está teniendo problemas por los conflictos entre Israel, Estados Unidos e Irán. Por lo que, es posible que se termine quedando libre en los próximos días. No obstante, todavía no ha habido un acercamiento al atacante peruano para preguntar su situación.

Adrián Ugarriza en el Ironi Kiryat Shmona (Foto: Ironi Kiryat Shmona).

Por otro lado, también está Bryan Reyna entre los jugadores que se quiere fichar. Está en la lista de posibles refuerzos, el futbolista de Belgrano no es tomado en cuenta en el ‘Pirata’. Se ve que no tiene mucho espacio y por esa razón su llegada a Ate podría darse como un préstamo incluso. No se descarta que pueda volver a la Liga 1.

Mientras tanto, el último y más complicado es Piero Quispe. Esto es realmente difícil ya que se encuentra en Australia, país en el que está a préstamo. Su pase le pertenece al conjunto de Pumas, pero actualmente juega en el Sydney FC. Para lo que tendría que hacerse una gestión muy rápida y complicada, por lo que casi es una fantasía en estos momentos.

Los posibles fichajes de Universitario:

¿Cuándo cierra el libro de pases en el Perú?

El libro de pases pensando en el Torneo Apertura termina cerrando el próximo lunes 15 de marzo. Hasta esa fecha tienen los clubes peruanos para poder presentar sus últimos refuerzos. Pasada esa fecha, no podrán inscribir a nadie hasta que se abra nuevamente pensando ya en el Torneo Clausura.

Por ahora los ‘cremas’ están contra el tiempo, por lo que tendrán que ponerse de acuerdo rápido y buscar un buen fichaje. En este caso, solo pueden traer jugadores nacionales ya que completaron el cupo de extranjeros. Así que Álvaro Barco junto a Javier Rabanal tendrán que ponerse de acuerdo para poder traer a un elemento que les pueda sumar. En este momento, están a contrarreloj.

Datos Claves