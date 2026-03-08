Es tendencia:
¿Y los jugadores? El máximo responsable del mal momento de Universitario luego de caer en Andahuaylas

Universitario perdió su invicto en el Torneo Apertura 2026 y las críticas apuntan a las decisiones dirigenciales en este tramo de la temporada.

Por Renato Pérez

Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026.

Ya pasaron algunas horas desde que Universitario de Deportes perdió 3-1 frente a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas, aunque todo parece indicar que las molestias por parte de los merengues se mantiene. Así como en redes sociales se cuestionan en demasía las planificaciones de Javier Rabanal, a la vez se habla de un protagonista mucho más preponderante en el mal momento del equipo.

No es que se venga haciendo un drama luego de que perdieron el invicto en este inicio del Torneo Apertura 2026, pero vaya que Universitario de Deportes estuvo acostumbrado en el último tiempo a llevarse de encuentro a la gran mayoría de los rivales. Dicho esto, quien tendría mucha injerencia por el nivel del equipo es Álvaro Barco al haber sido uno de los encargados del armado de la plantilla.

El primer responsable es Álvaro Barco, luego Rabanal”, “Álvaro Barco creo que nos está devolviendo lo que le hicieron a su hijo. Bueno ya estamos a mano, ahora una reestructuración urgente” y “No transmite tranquilidad, llega un gol en contra y su rostro evidencia nerviosismo. Nunca dirigió equipos con hinchada con presión, aquí el responsable es Álvaro Barco“; se puede apreciar en mensajes a través de ‘X’ en contra de la gestión del Director Deportivo de la ‘U’.

Hinchas de Universitario sentencian a Javier Rabanal tras perder ante Los Chankas: “Mañana Fossati en Lima”

ver también

Hinchas de Universitario sentencian a Javier Rabanal tras perder ante Los Chankas: “Mañana Fossati en Lima”

Y es que no podemos perder de vista que el señalamiento hacia Álvaro Barco tiene que ver específicamente con la labor que tuvo para armar el plantel versión 2026. Fichajes como los de Héctor Fértoli y Miguel Silveira hasta ahora no han marcado la diferencia, peor aún si hablamos de un Sekou Gassama que tan solo ha jugado 30′ en lo que va de la presente temporada. A raíz de todo ello es que el hincha de Universitario de Deportes se pronunció y con mucho énfasis.

Las lesiones en Universitario que vienen perjudicando los planes de Javier Rabanal

En el duelo frente a Los Chankas en Andahuaylas quedó evidenciado que Universitario de Deportes padeció de recambios ofensivos en el banco de los suplentes. Horas antes se conoció el estado de varios futbolistas que ni siquiera viajaron para esta fecha 6 del Torneo Apertura 2026, así que se espera su pronta recuperación para que puedan volver a las planificaciones de Javier Rabanal.

  • Héctor Fértoli: contusión ósea en la rodilla derecha
  • Edison Flores: contractura muscular en la pierna derecha.
  • Sekou Gassama: distensión muscular en el abductor derecho.
  • Yuriel Celi: distensión muscular en el abductor derecho.
DATOS CLAVES

  • Álvaro Barco es señalado por los hinchas como el principal responsable del armado del plantel.
  • Los fichajes Héctor Fértoli, Miguel Silveira y Sekou Gassama son cuestionados por su bajo rendimiento o lesiones.
  • Universitario presentó cuatro bajas por lesión, incluyendo a Edison Flores y Yuriel Celi, ante Los Chankas.
