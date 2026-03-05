“Que no se manche la pelota”: la advertencia que llegó a Universitario desde Los Chankas previo al duelo en Andahuaylas

Se viene la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 y uno de los partidos más atractivos del fin de semana es el que jugarán Los Chankas vs. Universitario de Deportes en la ciudad de Andahuaylas. Ahora, si bien el aspecto deportivo es el que siempre debe prevalecer para no esperar sorpresas en los tan repetitivos errores arbitrales, desde el equipo local acaban de mandar un mensaje.

Publicidad

Publicidad

Sabiendo que enfrentarán a Universitario de Deportes, el vigente tricampeón del fútbol peruano y que sigue pintando para ser uno de los máximos candidatos al título en esta temporada 2026, fue Abdiel Ayarza quien tomó la palabra para dejar entrever que espera que sea un encuentro tranquilo y en donde las polémicas no protagonicen el trámite como está sucediendo últimamente.

“Respetamos a cada rival de la Liga de Perú y respetamos a los universitarios afuera y dentro del campo, pero estamos trabajando nosotros Los Chankas para seguir obteniendo los puntos. Ojalá que sea un buen partido, que no se manche la pelota y que siga el fútbol, ¿verdad?”; enfatizó Abdiel Ayarza, volante de Los Chankas, en una reciente conversación con el programa ‘PBO Campeonísimo‘.

Publicidad

Publicidad

Y es que al hablar de Abdiel Ayarza nos referimos a uno de los referentes futbolísticos más importantes de Los Chankas. Es más, fue escogido como la gran figura de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 luego de anotar un doblete en el triunfo de su equipo frente a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa. A raíz de ello es que se toma la licencia de dejarle un recado a Universitario de Deportes.

Tweet placeholder

¿Cómo llegan Los Chankas y Universitario al duelo en Andahuaylas por el Torneo Apertura 2026?

ver también Así se jugará la Fecha 6 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

En la previa de este gran encuentro por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, es importante destacar que Los Chankas vienen con buen rendimiento luego de empatar 1-1 ante Sport Boys, vencer 1-0 a Alianza Atlético, igualar 1-1 frente a Comerciantes Unidos, derrotar 3-2 a Sport Huancayo y ganar 2-1 a FBC Melgar en Arequipa. Con 11 unidades, están en el tercer puesto de la tabla general.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Universitario de Deportes viene en alza en este inicio de la competencia y también tienen 11 puntos en la tabla de posiciones luego de imponerse 2-0 ante ADT, igualar 1-1 ante Cusco FC en la ciudad imperial, vencer 2-1 a Cienciano, empatar 2-2 contra Sporting Cristal y ganar 1-0 frente a FC Cajamarca. Dicho esto, se nos viene un partidazo en la ciudad de Andahuaylas.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Día, hora y dónde ver Los Chankas vs. Universitario por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Los Chankas recibirán a Universitario de Deportes en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas el próximo domingo 8 de marzo a las 15:30 horas. La transmisión del encuentro estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES