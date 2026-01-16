Universitario oficializó el fichaje de Lisandro Alzugaray, delantero argentino de 35 años, en una operación que no pasó desapercibida y que ya genera debate entre hinchas y analistas. El atacante llega como refuerzo clave para la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores, con la misión de aportar experiencia, goles y liderazgo ofensivo en un año de alta exigencia para el club crema.

El acuerdo entre Universitario y Alzugaray incluye dos condiciones contractuales que han llamado poderosamente la atención. La primera es un contrato inicial por dos temporadas, algo poco habitual para un futbolista de su edad. La segunda, aún más discutida, es la opción de extender el vínculo por un año adicional, siempre y cuando cumpla ciertos objetivos deportivos.

Estas condiciones están directamente relacionadas con su rendimiento: minutos jugados y cantidad de goles anotados. Es decir, Universitario se protege ante un eventual bajón físico, pero al mismo tiempo apuesta fuerte por la jerarquía del delantero argentino, confiando en que pueda sostener un nivel competitivo a corto y mediano plazo.

Desde la interna crema consideran que Alzugaray no llega como una apuesta, sino como un refuerzo probado para partidos grandes en Copa Libertadores y Liga 1, especialmente en el ámbito internacional. Su experiencia en torneos continentales y su capacidad para jugar tanto por fuera como por dentro fueron determinantes para que el comando técnico diera el visto bueno.

Alzugaray jugando para Liga de Quito. (Foto: Getty Images)

Universitario fichó a Alzugaray

Con este fichaje, Universitario deja un mensaje claro: priorizar rendimiento y competitividad por encima de proyección. Ahora, la pelota está en la cancha de Lisandro Alzugaray, quien tendrá la responsabilidad de justificar las condiciones de su contrato a base de minutos, goles y actuaciones decisivas con la camiseta crema.

Sin embargo, el debate está instalado. Un sector de la hinchada cuestiona la duración del contrato debido a su edad, mientras que otro respalda la decisión al entender que Universitario necesita futbolistas hechos, capaces de asumir presión inmediata y marcar diferencias en momentos clave.

Alzugaray firmó por Universitario a sus 35 años. (Foto: Getty Images)

¿Qué edad tiene Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray tiene 35 años, juega como volante ofensivo en Liga de Quito y tiene contrato hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray vale 250 mil euros a sus actuales 35 años, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 1,20 millones de euros, eso fue en el año 2021 cuando tenía 31 años y jugaba para la Universidad Católica de Ecuador.

