La llegada de Lisandro Alzugaray a Universitario para la temporada 2026 empieza a generar debate puertas adentro del club crema. El volante argentino, con pasado reciente en Liga de Quito, arriba para reforzar al equipo de cara a la Copa Libertadores y la Liga 1, torneos donde la ‘U’ apunta a competir con mayor jerarquía y profundidad de plantel.

Pero el fichaje de Alzugaray no es uno más. Se trata de un futbolista experimentado, con recorrido internacional y acostumbrado a partidos de alta exigencia, un perfil que Universitario considera clave para dar el salto competitivo en el plano continental. Su llegada responde a la necesidad de sumar peso ofensivo y variantes tácticas en el mediocampo.

Sin embargo, este movimiento tendría una consecuencia directa: Martín Pérez Guedes perdería espacio en el once titular. Ambos futbolistas juegan en la misma zona del campo, como volantes mixtos u ofensivos, y cumplen funciones similares en la generación de juego, llegada al área y apoyo a los delanteros.

Con Alzugaray en el plantel, el cuerpo técnico se verá obligado a tomar decisiones fuertes. Por jerarquía, edad y experiencia internacional, el argentino de 35 años parte con ventaja para ser titular, lo que empujaría a Pérez Guedes a un rol secundario o incluso al banco de suplentes en varios partidos importantes.

Martín Pérez Guedes perdería espacio si Lisandro Alzugaray firma por Universitario. (Foto: Producción Bolavip)

El jugador que será suplente tras el fichaje de Alzugaray por Universitario

Este escenario marca un cambio significativo para Pérez Guedes, quien en las últimas temporadas fue una pieza habitual en el esquema crema. Ahora, su continuidad como titular ya no está garantizada, y su rendimiento en entrenamientos y partidos será clave para mantenerse competitivo dentro del plantel.

Así, Universitario deja claro que el objetivo para 2026 es armar un equipo sin zonas de confort, donde nadie tenga el puesto asegurado. Tras concretarse el fichaje de Lisandro Alzugaray, la ‘U’ gana jerarquía, pero también abre una batalla interna que podría redefinir el mediocampo crema en la próxima temporada.

Lisandro Alzugaray jugando para Liga de Quito. (Foto: Liga de Quito)

¿Qué edad tiene Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray tiene 35 años, juega como volante ofensivo en Liga de Quito y tiene contrato hasta diciembre del 2026.

¿Cuánto vale Lisandro Alzugaray?

Lisandro Alzugaray vale 250 mil euros a sus actuales 35 años, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 1,20 millones de euros, eso fue en el año 2021 cuando tenía 31 años y jugaba para la Universidad Católica de Ecuador.

Datos claves

Lisandro Alzugaray es una opción concreta para reforzar a Universitario en la temporada 2026.

Martín Pérez Guedes perdería su puesto titular ante la posible llegada del volante argentino.

El ex Liga de Quito de 35 años potenciaría al equipo para la Copa Libertadores.

