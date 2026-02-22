¿Quiso burlarse de Sporting Cristal? Álex Valera explicó el motivo de su celebración en el Estadio Alberto Gallardo

Universitario de Deportes se quedó con la espina clavada de no haber conseguido el triunfo en su visita a Sporting Cristal. Si bien estuvieron adelante en el marcador, no fueron capaces de mantener el resultado y terminaron igualando 2-2. Al margen de dicha situación, una hubo acción que protagonizó Álex Valera y que llamó poderosamente la atención de los hinchas rivales.

Cuando Álex Valera anotó el 0-2 parcial del partido, a los 30′ del primer tiempo para ser más exactos, celebró moviendo y agitando los brazos como si pareciera un ave, lo cual generó ciertas críticas en redes sociales por una presunta burla a Sporting Cristal debido al apodo coloquial que tienen. Lo cierto es que el atacante no quiso hacer nada de ello y fue un homenaje a José Luis Carranza.

Así es. A través de su cuenta oficial de Instagram, el goleador de Universitario de Deportes reposteó una fotografía de su celebración y escribió el siguiente mensaje: “No me sale tu paso, mostro”. Como podemos ver, fue realmente el ‘Puma’ Carranza quien en primer término dijo: “Son cositas, mi hermano” y con lo cual podemos entender que habría sido un entendimiento entre ellos.

Fuente: @alexvalerasan

Entonces, ¿cuál habría sido la verdadera intención de Álex Valera? Recordemos que el ‘Puma’ Carranza, un histórico de Universitario de Deportes, sigue siendo reconocido por el famoso ‘Baile de la Malagua‘ que puso de moda hace muchos años en un programa de televisión. A raíz de ello es que muchos bromean con el tema y es muy probable que en la interna del equipo también lo sientan así.

¿Por qué Universitario no pudo mantener la ventaja ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo?

Universitario de Deportes disputó un gran primer tiempo frente a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Es más, muchos podrían coincidir que el 0-2 a favor era un resultado corto para lo que habían generado en ofensiva, pero en la segunda etapa fue otra historia. El equipo rimense despertó con las variantes de Paulo Autuori y prácticamente dejaron sin ninguna reacción a los merengues.

Todo lo contrario sucedió con las decisiones que tomó Javier Rabanal. El entrenador de la ‘U’ aceptó la responsabilidad de los cambios que realizó para darle otro aire al equipo y finalmente esto no sucedió. Los mismos jugadores, en conversación con la prensa post partido, dieron a entender que no pudieron mantener el nivel y que son aprendizajes para este Torneo Apertura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

