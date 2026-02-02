Lisandro Alzugaray sorprendió al pedir disculpas a LDU tras debut oficial con Universitario: “Lamento…”

Lisandro Alzugaray se pronunció tras la victoria de Universitario de Deportes por 2-0 frente a ADT, sin embargo, su mensaje no estuvo relacionado con el encuentro, sino dirigido a los hinchas de LDU de Quito.

El atacante argentino decidió pedir disculpas a los hinchas del popular ‘Rey de Copas de Ecuador’ por su reciente declaración sobre la ‘Noche Blanca’, reconociendo que sus palabras podrían haber causado malestar en algunos seguidores de la institución.

Alzugaray pidió disculpas a LDU tras polémica comparación

Bajo ese contexto, Lisandro Alzugaray aclaró que nunca tuvo la intención de restarle importancia a la celebración de LDU de Quito, ya que considera que este tipo de eventos son especiales, únicos e inolvidables para los hinchas.

“Quiero pedir disculpas a todo el mundo Liga de Quito y a todos sus hinchas por mis palabras recientes sobre la Noche Blanca. Sé que mis declaraciones pudieron generar malentendidos. Jamás fue mi intención comparar ni restar valor a algo tan especial: cada Noche Blanca es única, increíble”, escribió el futbolista en su cuenta personal de Instagram.

Por ello, ‘Licha’ reconoció que lamenta profundamente haber causado molestias en algunos aficionados del elenco ecuatoriano, especialmente porque se trata de un club que ocupa un lugar importante en su vida.

“Lamento profundamente cualquier molestia que haya causado y quiero que sepan que Liga y su gente siempre tendrán un lugar especial en mi vida”, finalizó.

¿Qué dijo Lisandro Alzugaray sobre la ‘Noche Blanca’?

Luego de haber participado de la Noche Crema 2026, Lisandro Alzugaray realizó una comparación entre dicho evento y en el que vivió en los últimos años junto a LDU. Sin embargo, no imaginó que sus palabras tendrían tanto impacto en los hinchas ‘albos’.

“La verdad que la sensación es de sorpresa, porque en Ecuador me había tocado vivir la ‘Noche Blanca’ pero no fue tan así. Me sorprendió bastante, una noche hermosa que también la pudo disfrutar mi familiar porque fue lindo”, fue lo que mencionó el delantero durante una entrevista con Universitario TV.

Lisandro Alzugaray pidió disculpas a los hinchas de LDU de Quito vía Instagram.

El futbolista argentino comparó la Noche Crema 2026 con la Noche Blanca de Ecuador.