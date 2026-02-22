Javier Rabanal no pasa desapercibido: su mensaje en redes tras el empate ante Sporting Cristal

Universitario de Deportes terminó igualando 2-2 frente a Sporting Cristal, un resultado que dejó un sabor agridulce. Los ‘cremas’ desaprovecharon la ventaja de dos goles y deberán analizar lo sucedido para corregir errores de cara a próximos partidos.

Bajo ese contexto, uno de los temas más comentados fue el mal planteamiento que realizó el entrenador Javier Rabanal en el segundo tiempo, donde ingresaron jugadores como Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, José Rivera y Edison Flores.

Fue por esto que, finalizado el encuentro, el DT español hizo mea culpa y señaló lo siguiente: “100% mi responsabilidad. Yo tengo que saber que estoy al frente de Universitario, que tengo una buena plantilla y soy yo quien tiene que convencerlos de que no solo son 11 jugadores los que juegan”.

Javier Rabanal también dejó mensaje en redes

Pocas horas después del partido, el propio DT se pronunció a través de sus redes sociales. Desde su llegada a Universitario, se ha mostrado muy activo en estas plataformas y esta vez comentó sobre el empate 2-2 frente a Sporting Cristal.

Con la frase “De los errores se aprende“, el técnico español publicó una imagen con el marcador final del encuentro, dando a entender que asume responsabilidad y espera no repetir situaciones similares.

Cabe resaltar que, en redes ha recibido numerosas críticas por su desempeño, pero buscará demostrar su valía con trabajo silencioso. La ‘U’ dejó de lado a Jorge Fossati y confió en Rabanal para un proyecto a largo plazo. Hasta ahora no ha registrado derrotas oficiales, por lo que su puesto se mantiene seguro, y los resultados positivos se esperan en las próximas semanas.

La advertencia que le hizo a sus jugadores

Como cabeza del equipo, admitió que su responsabilidad es que los jugadores comprendan sus funciones en el campo, advirtiendo que quienes no cumplan tendrán que seguir los partidos desde el banco. Recordemos que, Rabanal ha recibido críticas por los fichajes que aún no suman minutos, como Gassama y Silveira.

En la siguiente jornada, Universitario recibirá a FC Cajamarca y tendrá la obligación de sumar los tres puntos; de no lograrlo, su puesto podría empezar a ser cuestionado. El rival no será fácil, ya que cuentan con el goleador Hernán Barcos, quien viene de anotar un triplete ante Melgar.

