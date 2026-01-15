Universitario tomó una decisión que rompe con lo esperado tras la salida de Rodrigo Ureña y ya marca el rumbo del mercado crema. Contra todo pronóstico, el técnico Javier Rabanal no buscará un volante de contención, sino que apuntará directamente a un mediocampista de perfil ofensivo, según reveló el periodista Gustavo Peralta.

En un primer momento, la lógica indicaba que la ‘U’ iría por un reemplazo natural de Ureña, un volante ancla que sostuviera el equilibrio del equipo. Incluso, de acuerdo a la información, se acercaron nombres importantes, uno de ellos con trayectoria en Europa, lo que elevó la expectativa entre los hinchas.

Sin embargo, el comando técnico de Javier Rabanal dio un giro estratégico. “Si bien en un inicio el plan era buscar un jugador en reemplazo de Rodrigo Ureña, el comando técnico crema ha pedido un refuerzo de corte ofensivo”, explicó Peralta, dejando en claro que la prioridad ahora pasa por potenciar el ataque y las variantes tácticas.

La lectura de Rabanal es clara: Universitario necesita más creatividad, desequilibrio y opciones en campo rival, incluso a costa de no sumar un ‘5’ clásico. La idea es contar con un futbolista que pueda adaptarse a distintos esquemas y le permita al equipo cambiar el ritmo de los partidos según el contexto.

El técnico Javier Rabanal dirigiendo un entrenamiento de Universitario. (Foto: Universitario)

Universitario buscará un fichaje más

La última información indica que Universitario todavía no cerró el mercado de fichajes y que irá por un volante ofensivo más. Si bien todos pensaban que tenía que fichar un jugador en reemplazo de Rodrigo Ureña, el comando técnico llegó a la conclusión que lo mejor es un volante ofensivo.

Esta decisión no está exenta de debate. Para un sector del hincha, no reemplazar directamente a Ureña es un riesgo, sobre todo pensando en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Para otros, en cambio, es una señal de ambición y de confianza en el plantel actual. Lo cierto es que Universitario ya eligió el camino: menos contención, más ofensiva, y el mercado ahora apunta en esa dirección.

Así es la pretemporada del cuadro crema. (Foto: Universitario)

¿Hasta cuándo el técnico Javier Rabanal tiene contrato con Universitario?

El técnico Javier Rabanal firmó contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según la información oficial del club. Aunque, en base a su desempeño en la Liga 1 y la Copa Libertadores no se descarta una renovación.

¿Qué títulos ganó el técnico Javier Rabanal?

El técnico Javier Rabanal ha sido campeón del fútbol de Ecuador en la temporada 2025 y dirigiendo a Independiente del Valle.

