¿Cuántos goles necesita Manchester City para eliminar al Real Madrid de la UEFA Champions League 2025-26?

Manchester City tiene una dura tarea por delante cuando enfrente al Real Madrid este martes 17 de marzo en Etihad Stadium por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Los ‘Citizens’ necesitan un triunfo resonante para tener oportunidad de clasificarse a los cuartos de final y eliminar a los ‘Merengues’.

Publicidad

Publicidad

Real Madrid ganó el duelo de ida en el Santiago Bernabéu por 3-0 con un hat-trick de Federico Valverde. Una sólida actuación del equipo de Álvaro Arbeloa, quien aprovechó las deficiencias del Manchester City de Pep Guardiola.

Ahora, en el Etihad, la obligación estará del lado del conjunto local. El City necesita sí o sí ganar y debe hacerlo por una diferencia de goles importante si es que quiere, al menos, llegar a la prórroga.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos goles necesita Manchester City para eliminar al Real Madrid?

Manchester City necesita sí o sí una victoria con diferencia de tres goles para, al menos, obligar a que la serie se defina en la prórroga (y potencialmente en los penales en caso de que persista la igualdad en la serie). No hay regla de gol de visitante, por lo que un triunfo 3-0, 4-1 o 5-2… vale lo mismo.

Para evitar la prórroga y lograr una clasificación directa a los cuartos de final, los ‘Citizens’ deben ganar por cuatro goles de diferencia al Madrid (4-0, 5-1, 6-2, etc.). Sería un triunfo histórico y provocarle un serio problema al equipo español.

ver también Pronósticos Manchester City vs Real Madrid: los Ciudadanos buscan la hazaña

Las posibles alineaciones para Manchester City vs. Real Madrid

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Publicidad

Publicidad

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler; y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Manchester City vs. Real Madrid?

Manchester City vs. Real Madrid se juega este martes 17 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) en el Estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El juego entre ‘Merengues’ y ‘Citizens’ se transmite en vivo por ESPN para toda Sudamérica. En tanto, online se puede ver por Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse a Disney+ con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

Datos claves