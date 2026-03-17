¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Manchester City en el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26?

Real Madrid enfrenta este martes 17 de marzo al Manchester City en Etihad Stadium por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. La ventaja es de los ‘Merengues’ debido al 3-0 en el partido de ida por el hat-trick de Federico Valverde.

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El panorama es muy favorable para el equipo que dirige Álvaro Arbeloa. Una ventaja de tres goles, por el triunfo en la ida, lo deja bien parado para asegurar la clasificación a los cuartos de final. Toda la obligación estará del lado del Manchester City de Pep Guardiola.

¿Qué pasa si Real Madrid le gana al Manchester City?

Si Real Madrid le gana al Manchester City asegurará su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Incluso, será una ventaja todavía mayor en la serie por sobre el 3-0 de la ida.

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¿Qué pasa si Real Madrid empata ante Manchester City?

Si Real Madrid empata ante Manchester City también se clasificará el equipo ‘merengue’. La victoria en el partido de ida marca una diferencia de tres goles que, con el empate, no le alcanza para nada al conjunto de los ‘Citizens’.

ver también Pronósticos Manchester City vs Real Madrid: los Ciudadanos buscan la hazaña

¿Qué pasa si Real Madrid pierde ante Manchester City?

Si Real Madrid pierde ante Manchester City, la diferencia de gol será importante para determinar la suerte del conjunto ‘merengue’. Si cae por uno o dos goles, se clasificará igual. Pero todo cambia con un resultado diferente a los anteriores.

Si pierde por una diferencia de tres goles, el partido irá a la prórroga. En caso de persistir el resultado o la diferencia de tres goles al final del tiempo extra, habrá penales.

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En tanto, si los ‘Merengues’ pierden por cuatro goles o más, quedará eliminado de la UEFA Champions League y se consumará un gran fracaso de temporada.

Las posibles alineaciones para Manchester City vs. Real Madrid

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Rayan Aït-Nouri; Rodri, Nico O’Reilly; Antoine Semenyo, Bernardo Silva, Rayan Cherki; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Fran García; Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Arda Güler; y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

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¿A qué hora y dónde ver en vivo Manchester City vs. Real Madrid?

Manchester City vs. Real Madrid se juega este martes 17 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) en el Estadio Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

El juego entre ‘Merengues’ y ‘Citizens’ se transmite en vivo por ESPN para toda Sudamérica. En tanto, online se puede ver por Disney+ Premium.

Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse a Disney+ con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

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