El técnico Ángel Comizzo quedó oficialmente libre tras su salida de Atlético Grau y, lejos de cerrar puertas, dejó abierta la posibilidad de un regreso a Universitario, club con el que alcanzó uno de los momentos más recordados de su carrera.

Publicidad

Publicidad

En una entrevista con el programa Linkeados, el estratega argentino fue claro al referirse a un eventual retorno: “Nunca digas nunca”. Con esa frase, Ángel Comizzo dejó en evidencia que no descarta volver a Ate, recordando además el histórico título obtenido en 2013, cuando pocos apostaban por ese plantel.

Comizzo campeón con Universitario en Huancayo en el 2013. (Foto: X)

El técnico hizo énfasis en el contexto de aquel campeonato, destacando que logró coronarse con un equipo compuesto mayormente por jóvenes. Según su visión, ese mérito cobra aún más valor considerando que la ‘U’ en ese entonces no contaba con el respaldo económico que tiene actualmente: “Hemos tenido momentos lindos, espectaculares e increíbles. Así como el título del 2013, pues cuando todos pensaban que íbamos a pelear el descenso, pues era un equipo de puros jóvenes, terminamos siendo campeones”.

Publicidad

Publicidad

También evocó uno de los momentos más tensos de aquella campaña, tras la dura derrota por 4-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Ángel Comizzo recordó cómo la presión de la hinchada —incluida la irrupción de la barra en el campo— terminó siendo un punto de quiebre que fortaleció al grupo, que luego no volvió a perder y terminó consagrándose campeón en Huancayo.

La irreconciliable relación entre Ángel Comizzo y Jean Ferrari

Por otro lado, el argentino no esquivó la pregunta sobre su relación con Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Ángel Comizzo fue directo al señalar que, pese a un buen inicio, la relación se deterioró con el tiempo y hoy la considera difícil de recomponer: “Jean Ferrari decidió no renovarme el contrato después de que me había prometido renovarlo. Nuestra relación nunca fue buena y nunca en la vida vamos a pensar igual, pues somos muy distintos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Alex Valera ya piensa en el clásico y no se confía: “Alianza Lima viene bien y…”

Aun así, reconoció la capacidad de Ferrari como dirigente, aunque dejó claro que sus diferencias personales y profesionales son marcadas: “Tampoco puedo negar su buen trabajo en la ‘U’. Yo tengo diferencias con él y solo él y yo sabemos qué pasó y nadie más lo sabe”.

Ferrari y Comizzo observando un partido de fútbol. (Foto: X)

¿Cómo le fue a Ángel Comizzo como técnico de Universitario?

Ángel Comizzo ha tenido tres etapas en Universitario: 2013, 2019 y 2020-2021, siendo la más exitosa la del 2013 acumulando 22 triunfos, 15 empates y 15 derrotas de 52 partidos entre Descentralizado 2013, Copa Libertadores 2014 y Torneo del Inca 2014.

Publicidad

Publicidad

¿Cuántos años tiene Ángel Comizzo?

Ángel Comizzo tiene 63 años, es técnico argentino y actualmene está libre tras salir de Atlético Grau de Piura, donde estuvo desde agosto del 2013 a marzo del 2026 con un total de 92 encuentros y de los cuales ganó 25, empató 35 y perdió 32.

Datos claves

Ángel Comizzo quedó oficialmente libre tras finalizar su vínculo con el club Atlético Grau.

El técnico argentino lideró a Universitario hacia el título nacional en la temporada 2013.

Publicidad

Publicidad