La convocatoria de André Carrillo a la Selección Peruana de Fútbol no solo generó repercusión en Perú, sino también en su club, Corinthians, que reaccionó de inmediato con un mensaje público que no pasó desapercibido.

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A través de sus redes sociales, Corinthians celebró el llamado del futbolista con un mensaje directo: “¡Carrillo convocado! El centrocampista fue convocado para representar a la Selección Peruana en los partidos contra Senegal y Honduras”. Un gesto que evidencia el respaldo total del club hacia el presente del jugador.

Y no es para menos. A sus 34 años, Carrillo atraviesa una etapa de reinvención futbolística, consolidándose como volante en el fútbol brasileño. En el actual Campeonato Brasileño Serie A, ha sido titular en 4 de los 6 partidos que disputó y mantiene un destacado promedio de 7.02 según Sofascore, cifras que sostienen su convocatoria.

Su buen momento no pasó desapercibido para el técnico Mano Menezes, quien decidió incluirlo en la lista. El entrenador brasileño conoce de cerca su rendimiento, ya que sigue de manera constante el Brasileirao, lo que le da una referencia directa del nivel actual del peruano.

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Corinthians destacó la convocatoria de Carrillo. (Foto: Corinthians)

André Carrillo referente en la Selección Peruana

Más allá de la estadística, André Carrillo aporta experiencia, lectura de juego y versatilidad, cualidades que lo convierten en una pieza valiosa dentro del nuevo esquema que busca implementar el comando técnico de la selección.

ver también Con la lista de convocados por Mano Menezes: el posible once de Perú que sorprende a todos

Así, la convocatoria no solo confirma el buen presente del futbolista, sino también su vigencia en la élite, respaldado tanto por su club como por el seleccionador, en un momento donde Perú necesita referentes que marquen el camino dentro del campo.

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Lista oficial de convocados a la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo juega Perú vs. Senegal?

La Selección peruana tendrá dos amistosos en marzo, que son los partidos que dan el inicio a la era del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. El primer partido será ante Senegal el sábado 28 de marzo desde las 11:00 AM en el Stade de France en París.

¿Cuándo juega Perú vs. Honduras?

Perú juega ante Honduras el próximo martes 31 de marzo desde la 1:00 PM en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, Madrid, España. Este encuentro cerrará los amistosos de marzo, que marcarán los dos primeros encuentros de Perú al mando del técnico Mano Menezes.

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Datos claves

André Carrillo fue convocado a la Selección Peruana para enfrentar a Senegal y Honduras.

El volante registra 4 titularidades en 6 partidos del Campeonato Brasileño Serie A.

Carrillo mantiene un promedio de rendimiento de 7.02 según las estadísticas de Sofascore.

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