Diego Churín vive un giro inesperado en su carrera y el contraste no pasa desapercibido en el fútbol peruano. El delantero argentino dejó Universitario por su falta de gol, pero apenas pisó suelo argentino respondió de la manera más contundente posible: con goles y triunfo inmediato.

En su primer partido de práctica con Sarmiento de Junín, Churín fue la gran figura al marcar un doblete ante Ciudad Bolívar, resultado que le permitió a su nuevo equipo imponerse por 2-1. El encuentro se disputó en formato amistoso, con dos tiempos de 30 minutos, pero bastó para que el atacante dejara un mensaje claro.

La salida de Churín de Universitario estuvo marcada por las críticas y la frustración del hincha crema, que nunca vio al goleador esperado. La falta de eficacia en momentos claves terminó empujando su desvinculación, en una etapa que quedó lejos de las expectativas con las que llegó a Ate.

Sin embargo, su estreno en Sarmiento reabre el debate. El doblete inmediato genera ruido y pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿fue un problema de contexto en Universitario o simplemente una mala racha que ya quedó atrás? En Argentina, al menos, Churín arrancó con el pie derecho.

Diego Churín marcó doblete con Sarmiento. (Foto: X)

Las estadísticas de Diego Churín en Universitario

Diego Churín jugó en Universitario por toda la temporada 2025 y, entre Liga 1 y Copa Libertadores, en total disputó 28 partidos y anotó 5 goles.

Mientras Universitario sigue en la búsqueda de un delantero que garantice goles, Diego Churín respondió en la cancha, justo después de salir. El fútbol no espera, y el excrema parece decidido a demostrar que todavía tiene mucho que decir, aunque ahora lo haga lejos del Monumental.

Así despidió Universitario a Diego Churín. (Foto: Universitario)

¿Cuánto dinero gana actualmente Diego Churín?

Diego Churín gana 10 mil dólares, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 120 mil dólares.

¿En qué club juega Diego Churín en el 2026?

Diego Churín firmó por Sarmiento de la Primera División de Argentina y jugará por toda la temporada 2026.

Datos claves

Diego Churín marcó un doblete en su primer partido amistoso con Sarmiento de Junín.

Sarmiento de Junín venció 2-1 a Ciudad Bolívar con los tantos del delantero argentino.

Registró 5 goles en 28 partidos con Universitario durante la temporada 2025.

