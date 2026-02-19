¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026?

Alianza Lima comenzó su participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 con una importante victoria frente a Banco República de Uruguay. Ahora, intentará mantener el impulso cuando se mida ante la Universidad San Martín, un rival exigente que aspira a dejar huella en el torneo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. San Martín?

El encuentro entre Alianza Lima y San Martín, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes 2026, está programado para disputarse hoy, jueves 19 de enero.

Según la programación del campeonato, el duelo entre ambos equipos tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

México: 16:00 horas

Venezuela y Chile: 18:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 19:00 horas

España: 23:00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín?

El partido será transmitido en vivo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Del mismo modo, los aficionados tendrán la posibilidad de disfrutar del vibrante encuentro a través de la transmisión en vivo disponible en la cuenta oficial de Facebook y en el sitio web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima se impuso con autoridad por 3-0 ante Banco República. El conjunto dirigido por Facundo Morando mostró un rendimiento sólido y logró dominar en cada zona de la cancha.

La gran protagonista del encuentro fue Meegan Hart, quien destacó especialmente en el bloqueo, neutralizando los intentos ofensivos del elenco uruguayo.

