Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima y San Martín

La Liga Peruana de Vóley no para y se mantiene en actividad en esta Segunda Etapa. Esta vez por la jornada número 3 se disputaron dos encuentros este sábado 24 de enero, en el que se dieron victorias importantes. Tanto Alianza Lima como USMP salieron victoriosos en estos juegos en el Polideportivo Luisa Fuentes.
Por parte de Alianza Lima, el cuadro ‘Blanquiazul’ volvió a demostrar su fortaleza en el campo. Esta vez su rival fue el conjunto de Circolo Sportivo Italiano, al cual lograron vencer con gran carácter. No tuvieron problemas para que en solo 3 sets puedan ganar por 25 a 23, 25 a 14 y 25 a 23 el juego.
En cuanto a la San Martín, el conjunto de Santa Anita logró derrotar a un siempre complicado Géminis. Aunque esta vez el cuadro de Comas no mostró una gran fortaleza. Por lo que se acabó el juego en un contundente 3-0, los sets culminaron 25 a 15, 25 a 18 y 25 a 19.
Así quedó la tabla de posiciones
Con estos dos encuentros, así queda la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley.
|#
|Equipos
|PTS
|1
|USMP
|36
|2
|Universitario
|35
|3
|Alianza Lima
|35
|4
|Regatas Lima
|20
|5
|Atlético Atenea
|20
|6
|Géminis
|20
|7
|Circolo
|19
|8
|Rebaza Acosta
|13
|9
|Olva Latino
|10
|10
|Deportivo Soan
|13
Partidos restantes en la Liga Peruana de Vóley
La fecha se completará este domingo 25 de enero con 3 encuentros vitales, que se espera puedan ser de alto nivel.
Partidos 25 de enero:
- Atlético Atenea vs Deportivo Sona
- Regatas Lima vs. Olva Latino
- Universitario vs Rebaza Acosta
Datos Claves
- Alianza Lima venció 3-0 a Circolo Sportivo Italiano este sábado 24 de enero.
- La USMP lidera la tabla con 36 puntos tras derrotar al conjunto de Géminis.
- El Polideportivo Luisa Fuentes albergó los triunfos de Alianza Lima y la San Martín.