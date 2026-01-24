Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima y San Martín

La Liga Peruana de Vóley no para y se mantiene en actividad en esta Segunda Etapa. Esta vez por la jornada número 3 se disputaron dos encuentros este sábado 24 de enero, en el que se dieron victorias importantes. Tanto Alianza Lima como USMP salieron victoriosos en estos juegos en el Polideportivo Luisa Fuentes.

Por parte de Alianza Lima, el cuadro ‘Blanquiazul’ volvió a demostrar su fortaleza en el campo. Esta vez su rival fue el conjunto de Circolo Sportivo Italiano, al cual lograron vencer con gran carácter. No tuvieron problemas para que en solo 3 sets puedan ganar por 25 a 23, 25 a 14 y 25 a 23 el juego.

En cuanto a la San Martín, el conjunto de Santa Anita logró derrotar a un siempre complicado Géminis. Aunque esta vez el cuadro de Comas no mostró una gran fortaleza. Por lo que se acabó el juego en un contundente 3-0, los sets culminaron 25 a 15, 25 a 18 y 25 a 19.

Así quedó la tabla de posiciones

Con estos dos encuentros, así queda la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley.

# Equipos PTS 1 USMP 36 2 Universitario 35 3 Alianza Lima 35 4 Regatas Lima 20 5 Atlético Atenea 20 6 Géminis 20 7 Circolo 19 8 Rebaza Acosta 13 9 Olva Latino 10 10 Deportivo Soan 13

Partidos restantes en la Liga Peruana de Vóley

La fecha se completará este domingo 25 de enero con 3 encuentros vitales, que se espera puedan ser de alto nivel.

Partidos 25 de enero:

Atlético Atenea vs Deportivo Sona

Regatas Lima vs. Olva Latino

Universitario vs Rebaza Acosta

