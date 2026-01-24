Es tendencia:
Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Alianza Lima y San Martín

Alianza Lima y USMP ganaron sus respectivos partidos en la Liga Peruana de Vóley y así se mueve la tabla de posiciones.

Por Bruno Castro

Alianza Lima y USMP.
© Alianza Lima y San MartínAlianza Lima y USMP.

La Liga Peruana de Vóley no para y se mantiene en actividad en esta Segunda Etapa. Esta vez por la jornada número 3 se disputaron dos encuentros este sábado 24 de enero, en el que se dieron victorias importantes. Tanto Alianza Lima como USMP salieron victoriosos en estos juegos en el Polideportivo Luisa Fuentes.

Por parte de Alianza Lima, el cuadro ‘Blanquiazul’ volvió a demostrar su fortaleza en el campo. Esta vez su rival fue el conjunto de Circolo Sportivo Italiano, al cual lograron vencer con gran carácter. No tuvieron problemas para que en solo 3 sets puedan ganar por 25 a 23, 25 a 14 y 25 a 23 el juego.

En cuanto a la San Martín, el conjunto de Santa Anita logró derrotar a un siempre complicado Géminis. Aunque esta vez el cuadro de Comas no mostró una gran fortaleza. Por lo que se acabó el juego en un contundente 3-0, los sets culminaron 25 a 15, 25 a 18 y 25 a 19.

Así quedó la tabla de posiciones

Con estos dos encuentros, así queda la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley.

#EquiposPTS
1USMP36
2Universitario35
3Alianza Lima35
4Regatas Lima20
5Atlético Atenea20
6Géminis20
7Circolo19
8Rebaza Acosta13
9Olva Latino10
10Deportivo Soan13
Partidos restantes en la Liga Peruana de Vóley

La fecha se completará este domingo 25 de enero con 3 encuentros vitales, que se espera puedan ser de alto nivel.

Partidos 25 de enero:

  • Atlético Atenea vs Deportivo Sona
  • Regatas Lima vs. Olva Latino
  • Universitario vs Rebaza Acosta

Datos Claves

  • Alianza Lima venció 3-0 a Circolo Sportivo Italiano este sábado 24 de enero.
  • La USMP lidera la tabla con 36 puntos tras derrotar al conjunto de Géminis.
  • El Polideportivo Luisa Fuentes albergó los triunfos de Alianza Lima y la San Martín.
bruno castro
Bruno Castro
