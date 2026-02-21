¿A qué hora juegan Alianza Lima y San Martín por las semifinales del Sudamericano de Clubes 2026?

El vóley peruano vive una jornada clave este sábado 21 de febrero. Alianza Lima y la Universidad San Martín lograron clasificar a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y buscarán dar el golpe ante rivales brasileños en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Publicidad

Publicidad

Ambos equipos nacionales llegan con gran expectativa luego de superar con éxito la fase de grupos y ahora intentarán meterse en la gran final del certamen continental.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sesi Vólei Bauru?

Alianza Lima se enfrentará a Sesi Vólei Bauru desde las 19:30 horas de Perú. El conjunto ‘blanquiazul’ afronta un duro desafío ante uno de los equipos más competitivos del vóley brasileño, con el objetivo de instalarse en la final del Sudamericano de Clubes 2026.

El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes, escenario que ha sido testigo de grandes jornadas del vóley internacional en nuestro país.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega San Martín vs. Osasco?

ver también Con Alianza Lima, así quedaron los cruces de semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026: días y horarios

Por su parte, la Universidad San Martín medirá fuerzas con Osasco São Cristóvão Saúde desde las 17:00 horas de Perú, en el mismo escenario.

El cuadro ‘santo’ buscará imponer su juego y aprovechar el respaldo del público local para superar a otro poderoso representante brasileño y soñar con una final peruana en el certamen continental.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO las semifinales?

Los dos compromisos serán transmitidos EN VIVO a través de las pantallas de Latina TV (canal 2 y 702 en HD) para todo el territorio peruano.

Además, vía streaming, los encuentros estarán disponibles mediante VBTV de Volleyball World, plataforma oficial que ofrece la cobertura digital del campeonato.

Publicidad

Publicidad

El Sudamericano de Clubes 2026 entra en su etapa decisiva y Perú tendrá doble representación en busca de la gloria continental.

DATOS CLAVES

Alianza Lima y la Universidad San Martín son los representantes peruanos en las semifinales tras superar la fase de grupos.

San Martín se enfrentará a Osasco (Brasil) hoy a las 17:00 horas, mientras que Alianza Lima jugará contra Sesi Vólei Bauru a las 19:30 horas.

Publicidad

Publicidad