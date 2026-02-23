Jugadores de Alianza Lima muestran firme postura sobre el futuro de Pablo Guede: “Están…”

El último viernes, Alianza Lima logró imponerse 1-0 ante Sport Boys y gracias a ello, terminará la jornada compartiendo el primer lugar del Torneo Apertura 2026 con UTC.

A pesar de ello, Pablo Guede continúa siendo objeto de críticas por parte de un sector de la hinchada ‘blanquiazul’. ¿Qué opinan los jugadores sobre la permanencia del técnico argentino?

Jugadores de Alianza Lima muestran firme postura sobre Pablo Guede

Recordemos que, la eliminación de la Copa Libertadores y el empate frente a Alianza Atlético en Trujillo provocaron una crisis deportiva, llegando incluso a mencionarse posibles reemplazos como Gustavo Álvarez.

No obstante, según reportó el periodista José Varela, los jugadores de Alianza Lima han optado por apoyar a Pablo Guede y solicitaron que continúe dirigiendo al equipo.

“Se deslizó que no estaban unidos, pero yo puedo certificar de que los jugadores han hecho un bloque fuerte con Pablo Guede. Están con él al 100%, por no decir a muerte”, expresó el comunicador en el programa ‘Modo Fútbol’.

Paolo Guerrero respaldó a Pablo Guede

Paolo Guerrero se refirió a la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima. El ‘Depredador’ no dudó en mostrar su apoyo al trabajo del estratega argentino.

“Lo crean ustedes. Al final el hincha acaba teniendo esa repercusión. Yo no considero que estemos mal, estamos bien y ganando. El equipo está firme. La confianza con el profe está ahí. Sabemos el trabajo que hace día a día, siempre nos empuja y está ahí para no errar. Nosotros tenemos que poner más de nuestra parte”, señaló el ‘9’ tras el triunfo ante Sport Boys.

DATOS CLAVES

