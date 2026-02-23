Guillermo Viscarra lesionado en Alianza Lima ¿Se perderá el repechaje al Mundial con Bolivia?

El guardameta boliviano Guillermo Viscarra encendió las alarmas en Alianza Lima y la selección de Bolivia tras confirmar la gravedad de su lesión. En una entrevista exclusiva con Astro Multimedios, el portero detalló el proceso que atraviesa tras sufrir un desgarro muscular.

La complicada situación de Guillermo Viscarra

La lesión se produjo en un momento crítico de la temporada, específicamente durante la fase previa de la Copa Libertadores. Viscarra relató que sintió la molestia tras un saque de meta, pero decidió completar el partido para no perjudicar el esquema táctico del club íntimo.

Tras someterse a los exámenes médicos de rigor, se confirmó que el portero sufrió un desgarro que lo ha mantenido alejado de las canchas. A pesar del diagnóstico inicial, el jugador manifestó que su recuperación avanza de forma positiva gracias a los trabajos de fisioterapia.

El portero de “La Verde” aseguró estar aprovechando todos los medios tecnológicos y profesionales que Alianza Lima le proporciona para acelerar su retorno. Actualmente, ya ha superado la etapa de gimnasio y ha comenzado con trabajos específicos de arquero en el campo de juego.

Guillermo Viscarra portero titular dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

¿Cuándo volverá a jugar Guillermo Viscarra?

“No sé exactamente en qué fase de recuperación estoy, pero siento que falta muy poco para volver”, afirmó Viscarra con optimismo. Aunque todavía entrena con ciertas limitaciones, la disminución del desgarro ha sido notable en las últimas sesiones de evaluación médica.

La mayor preocupación de la afición boliviana radica en la proximidad del repechaje mundialista, donde Viscarra es una pieza inamovible. El arquero confesó que clasificar a la Copa del Mundo con su país sigue siendo el “sueño anhelado” que motiva su esfuerzo diario.

¿Guillermo Viscarra podrá jugar el repechaje?

Por ahora, el cuerpo técnico de Bolivia sigue de cerca su evolución, esperando que el portero recupere el ritmo de competencia antes de la convocatoria oficial. La tranquilidad de Viscarra respecto a los plazos sugiere que su presencia en los duelos decisivos no corre un riesgo inminente.

El regreso de “Billy” a las canchas será fundamental para las aspiraciones de Alianza Lima en el torneo local y para el sueño mundialista de Bolivia. Se espera que en los próximos días se defina la fecha exacta de su alta médica definitiva.

Alianza Lima espera por Guillermo Viscarra. (Foto: X).

