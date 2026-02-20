Con Alianza Lima, así quedaron los cruces de semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026

Se define la tercera jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 y, con ello, los grupos de competencia. Con el final de esta fase, ya quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán este sábado 21 de febrero las semifinales en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Alianza Lima y Osasco de Brasil fueron los primeros equipos en confirmar su clasificación a las semifinales. Es que ambos equipos aseguraron el liderazgo de sus respectivos grupos en la jornada del jueves. A ellos, se le suman Sesi Vólei Bauru y otro equipo peruano.

Alianza Lima logró la clasificación a semifinales tras vencer 3-1 en sets (21-25, 25-10, 25-17 y 25-18) a la Universidad San Martín de Porres en un partidazo. Con dos triunfos, se aseguró de integrar la instancia de las cuatro mejores. Por su parte, Osasco también hizo lo propio tras vencer a Boston College por 3-0 (25-8, 25-18 y 25-18).

En la jornada de este viernes 20 de febrero, el partido clave fue Regatas Lima ante Sesi Vólei Bauru para definir al líder del Grupo C. La victoria del conjunto brasileño por 3-0 (25-21, 25-19 y 25-20) aseguró su clasificación a semifinales, mientras que las de Chorrillos cerraron su participación en fase de grupos.

Así quedaron las semifinales del Sudamericano de Clubes 2026

Debido al buen partido de Regatas, Sesi Vólei Bauru perdió la chance de ser el equipo con mejor ratio de puntos ganados y perdidos. Osasco quedó como el mejor por lo que enfrentará al mejor segundo de la fase de grupos. ¿Alianza Lima? Quedó como el tercer mejor primero debido a su bajo ratio.

Por su parte, a falta de su partido ante Banco República de Uruguay, Universidad San Martín de Porres clasifica a semifinales como mejor segundo si logra un triunfo.

De esta manera, estos son los partidos de las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026:

Alianza Lima vs. Sesi Vólei Bauru

Osasco vs. Universidad San Martín

NOTICIA EN DESARROLLO