Grupos confirmados: Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima ya conocen a sus rivales en el Sudamericano de Clubes 2026

Nuestra capital albergará un certamen de suma importancia para el vóley nacional. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín ya conocen a sus rivales en el Sudamericano de Clubes 2026.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima, Regatas Lima y San Martín ya conocen a sus rivales en el Sudamericano de Clubes 2026.

Nuestro país se convertirá nuevamente en el centro del vóley sudamericano con la realización del Sudamericano de Clubes 2026, que se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero.

El torneo internacional congregará a los clubes más destacados del continente y tendrá una importante participación peruana, con Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas como representantes en la competencia.

Así quedaron conformados los grupos del Sudamericano de Clubes

El sorteo del campeonato configuró un panorama complejo para los equipos nacionales, sobre todo por el enfrentamiento temprano entre ‘blanquiazules’ y ‘regatinas’.

Y es que Alianza Lima, que parte como cabeza de serie, quedará emparejado en la fase inicial con San Martín, en un duelo que se perfila como uno de los más llamativos de la fase de grupos. Además, se suma Banco República de Uruguay, que debutará en el certamen.

Grupo A:

  • Alianza Lima (PERÚ)
  • U. San Martín (PERÚ)
  • Banco República (URUGUAY)
GRUPO B:

  • Osasco (BRASIL)
  • Boston College (CHILE)
  • Olympic (BOLIVIA)

GRUPO C:

  • Sesi Bauru (BRASIL)
  • Regatas Lima (PERÚ)
  • Club UVIV (ECUADOR)
¿Cuándo inicia el Sudamericano de Clubes 2026?

Según lo informado por la Federación Peruana de Vóley (FPF), el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 se llevará a cabo del domingo 18 al jueves 22 de enero.

Cabe resaltar que, serán cinco jornadas de competencia en las que el público peruano espera ver a un equipo nacional alcanzar la gloria a nivel internacional y conseguir el título.

DATOS CLAVES

  • El Sudamericano de Clubes 2026 se realizará en Perú del 18 al 22 de enero.
  • Alianza Lima encabeza el Grupo A junto a la Universidad San Martín y Banco República.
  • Los clubes brasileños Osasco y Sesi Bauru lideran los grupos B y C, respectivamente.
Nicole Cueva
