Se confirmaron los 3 equipos peruanos que participarán en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

En los próximos días, se disputará el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026, certamen que tendrá como sede al Perú. Es por esto que, ya quedaron definidos los equipos que participarán del torneo más relevante a nivel continental.

Y es que el último sábado, la Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que, al ser país anfitrión, Perú contará con tres representantes en la competencia internacional, entre ellos Alianza Lima, actual bicampeón nacional.

Recordemos que, que las ‘íntimas’ fueron subcampeonas del último torneo continental y recientemente participaron en el Mundial de Clubes, por lo que su presencia en esta competencia era esperada. En ese contexto, serán dos los equipos peruanos que acompañarán al cuadro ‘blanquiazul’ y completarán las nueve plazas habilitadas para esta edición del certamen.

¿Qué clubes participarán en el Sudamericano de Clubes 2026?

Alianza Lima (Perú)

Regatas Lima (Perú)

Universidad San Martín (Perú)

Osasco y Sesi (Brasil)

Club Banco Republica (Uruguay)

Club Olympic (Bolivia)

Club Deportivo de Alto Rendimiento (Ecuador)

Club Boston College (Chile)

Club por confirmar

Cabe resaltar que, Alianza Lima y Regatas Lima aseguraron su clasificación como campeón y subcampeón del Perú, respectivamente, mientras que la San Martín accedió al torneo debido a que Argentina no pudo presentar a su representante. Ante la disponibilidad de un cupo adicional, este fue asignado al tercer mejor equipo de la última edición de la Liga Peruana de Vóley.

Fecha de inicio del Sudamericano de Clubes 2026

De acuerdo con lo informado por la Federación Peruana de Vóley, el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026 tiene previsto iniciar el domingo 18 de enero y finalizar el jueves 22 del mismo mes.

El certamen se desarrollará a lo largo de cinco días, y la hinchada local confía en que un equipo peruano pueda quedarse con el trofeo internacional y por qué no, completar el podio.

