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Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO vía Latina GRATIS por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Se juega el primer partido entre Alianza y Soan por un lugar en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Sigue las acciones.

Por Hugo Avalos

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Alianza Lima vuelve a enfrentarse a Deportivo Soan.
© X @LPVBetssonAlianza Lima vuelve a enfrentarse a Deportivo Soan.

Alianza Lima y Deportivo Soan disputan este sábado 14 de marzo desde las 7:00 PM su primer partido de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador es el escenario para este enfrentamiento en busca de la primera ventaja camino a los cuartos de final. El encuentro se puede ver en vivo por TV en Latina Televisión y online por la app y el sitio web de Latina.

Se enfrentan el mejor equipo de la segunda etapa de este torneo (Alianza Lima) ante el que terminó en octavo lugar (Deportivo Soan). Sorprendentemente, ambos se enfrentaron en la última jornada de la anterior fase donde las ‘Blanquiazules’ sufrieron para llevarse el triunfo por 3-1.

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¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO PARTIDO ENTRE ALIANZA LIMA Y DEPORTIVO SOAN?

Ambos equipos se enfrentaron hace menos de una semana. Fue un partido muy parejo donde Alianza se vio, por momentos, con falto de confianza y acumulando errores. Al final, fue triunfo por 3-1 (25-22, 25-22, 15-25 y 25-22). Aún así, Soan le plantó cara al mejor equipo de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.

COMENZÓ EL OTRO JUEGO

Antes del Alianza Lima vs. Deportivo Soan se juega el primer partido entre Atenea y Geminis. Una vez que termine este encuentro, comenzará recién el duelo entre las Blanquiazules y el club de Puente Piedra.

¿CÓMO SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL?

El formato de clasificación a semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 repite al de la edición anterior. Para clasificar a la instancia de los cuatro mejores equipos hay que ganar dos partidos en estos cuartos de final. Alianza Lima y Deportivo Soan se enfrentan este sábado y volverán a verse las caras el otro fin de semana donde podría haber un clasificado o deberá jugarse un tercer encuentro.

SE JUEGA EL PRIMER PARTIDO ENTRE ALIANZA LIMA Y DEPORTIVO SOAN

Primer duelo de cuartos de final entre Alianza Lima y Deportivo Soan. Ambos equipos buscan sacar la primera ventaja para acercarse a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Se espera un buen marco en el Polideportivo Lucha Fuente de Villa El Salvador.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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