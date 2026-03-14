Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO vía Latina GRATIS por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Alianza Lima y Deportivo Soan disputan este sábado 14 de marzo desde las 7:00 PM su primer partido de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador es el escenario para este enfrentamiento en busca de la primera ventaja camino a los cuartos de final. El encuentro se puede ver en vivo por TV en Latina Televisión y online por la app y el sitio web de Latina.

Se enfrentan el mejor equipo de la segunda etapa de este torneo (Alianza Lima) ante el que terminó en octavo lugar (Deportivo Soan). Sorprendentemente, ambos se enfrentaron en la última jornada de la anterior fase donde las ‘Blanquiazules’ sufrieron para llevarse el triunfo por 3-1.