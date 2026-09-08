Jean Ferrari reveló la ciudad de altura en donde Perú jugaría un amistoso: “Alternativa concreta”

Jean Ferrari dio detalles de las planificaciones de la FPF y descartó una gira por Asia como se había hablado. Además, soltó la idea de que Perú juegue un amistoso en una ciudad de altura que no es ni Puno ni Cusco.

A puertas de nuevos amistosos de la Selección Peruana, desde la interna de la Federación Peruana de Fútbol evidenciaron la planificación de cara al futuro cercano y fue Jean Ferrari quien contó detalles muy importantes de los próximos rivales a enfrentar. Sabiendo que la decisión de competir oficialmente en la altura de Cusco y Puno está confirmada, ahora se supo que otra ciudad entró a la lista.

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Fuente: La Bicolor.

Así es. Si bien no se habla de una competencia concreta, sí estamos frente a la clara posibilidad de que Perú se mude a la ciudad de Arequipa para disputar un amistoso internacional en los siguientes meses. Teniendo en cuenta que los recintos deportivos de Cusco y Puno todavía no estarán disponibles, el Estadio Monumental de la UNSA se prestaría para probar la estrategia que se planea.

“En noviembre todavía estamos evaluando posibilidades. Está la chance de poder jugar en Perú, también hay una opción de jugar un partido de ida y vuelta con un equipo sudamericano. Eso sí, descartamos ya lo de Asia, no se presentaron las condiciones para poder hacerlo”; comentó en primera instancia Jean Ferrari durante la más reciente edición del programa ‘Fútbol Satélite‘.

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Asimismo, el directivo de la FPF reveló cuál viene siendo la idea de Mano Menezes para noviembre. “El comando técnico también está buscando hacer pruebas de poder jugar en la altura, entonces estamos evaluando la posibilidad de jugar en Arequipa porque en Puno todavía las condiciones no se pueden dar y en Cusco tenemos entendido que el Papa está yendo en esas fechas. Si se nos complica lo de Cusco, jugar en Arequipa es una alternativa concreta”.

🚨 La selección peruana 🇵🇪 podría jugar un partido amistoso en Arequipa | Jean Ferrari confirma en @futbol_satelite que la gira asiática de Noviembre queda descartada (Japón 🇯🇵 ya anunció a sus rivales y Perú no está entre ellos) y surgen posibilidades:



1. Dos partidos amistosos… pic.twitter.com/jKprVO63LC — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 8, 2026

¿Por qué la Selección Peruana pretende competir oficialmente en la altura?

En principio, desde la FPF definieron que el Estadio Inca Garcilaso de la Vega ubicado en Cusco y el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno fueron oficializados como sedes oficiales del equipo para las clasificatorias rumbo al Mundial 2030. Dicho esto, el factor de la altura será clave para potenciar a los nuestros ante rivales de mayor jerarquía y fuste.

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Quiere decir que es muy probable que jugando de local ante Argentina y Brasil, la idea sea optimizar el aspecto físico y minimizar las capacidades de un rival que no está habituado a dicha latitud. Ahora, esta planificación tendrá que ir de la mano con una preparación física adecuada por parte de los nuestros para justamente encontrar mayor diferencia, de lo contrario no servirá de mucho.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Jean Ferrari confirmó que Arequipa evalúa albergar un amistoso de Perú en noviembre.

confirmó que evalúa albergar un amistoso de en noviembre. Cusco y Puno fueron confirmadas como sedes oficiales para las Eliminatorias 2030 .

fueron confirmadas como sedes oficiales para las . La FPF descartó disputar amistosos en Asia durante la fecha de noviembre.