Dónde ver EN VIVO Perú vs. Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: hora, canales de TV y streaming online

Empieza el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 a disputarse en el Maracanazinho de Río de Janeiro. Hoy es el turno del debut de Perú y el rival será Argentina, uno de los más fuertes del continente y que sin duda alguna representa un enorme reto para nuestra chicas. A continuación, revisa los detalles de los horarios establecidos y canales de transmisión para seguir el encuentro.
En la previa de este inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, es importante recordar que Perú no llega de la mejor manera ya que tuvo un mal desempeño en la más reciente Copa Sudamericana. Además, disputó tres amistosos justamente frente a Argentina y en todos los partidos perdió. Es así que hoy es una buena oportunidad para lavarse la cara y buscar el triunfo.
¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Perú vs. Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?
- Latina TV (Canal 2/HD 702)
- Latina App y Web
- Sport TV 2 (Grupo Globo)
- Confederación Sudamericana de Vóley (Youtube)
Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: formato, convocadas, calendario, fixture y dónde ver los partidos del Preolímpico
Fecha 1 – Martes 8 de septiembre
- Perú vs. Argentina | 15:00
Fecha 2 – Miércoles 9 de septiembre
- Perú vs. Brasil | 18:00
Fecha 3 – Jueves 10 de septiembre
- Perú vs. Venezuela | 15:30
Fecha 4 – Sábado 12 de septiembre
- Perú vs. Colombia | 14:30
Fecha 5 – Domingo 13 de septiembre
- Perú vs. Chile | 13:00
Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026
- Yadhira Anchante
- Brenda Lobatón
- Aixa Vigil
- Lucía Magallanes
- Sandra Ostos
- Miriam Patiño
- Kiara Montes
- Claudia Palza
- Coraima Gómez
- Daniela Muñoz
- Saskya Silvano
- Rachell Hidalgo
- Alondra Alarcón
- Andrea Villegas
Fuente: FPV.
DATOS CLAVES
- Perú vs. Argentina jugarán hoy a las 15:00 horas por el Campeonato Sudamericano de Vóley.
- Maracanazinho de Río de Janeiro albergará el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
- Latina TV transmitirá en vivo el debut de la Selección Peruana de vóley.