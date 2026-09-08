Dónde ver EN VIVO Perú vs. Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: hora, canales de TV y streaming online

Perú debuta en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 frente a Argentina. Descubre los horarios y canales de transmisión para vivir este gran partido a disputarse en Río de Janeiro.

Empieza el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 a disputarse en el Maracanazinho de Río de Janeiro. Hoy es el turno del debut de Perú y el rival será Argentina, uno de los más fuertes del continente y que sin duda alguna representa un enorme reto para nuestra chicas. A continuación, revisa los detalles de los horarios establecidos y canales de transmisión para seguir el encuentro.

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En la previa de este inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, es importante recordar que Perú no llega de la mejor manera ya que tuvo un mal desempeño en la más reciente Copa Sudamericana. Además, disputó tres amistosos justamente frente a Argentina y en todos los partidos perdió. Es así que hoy es una buena oportunidad para lavarse la cara y buscar el triunfo.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

¿Dónde ver Perú vs. Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

Latina TV (Canal 2/HD 702)

Latina App y Web

Sport TV 2 (Grupo Globo)

Confederación Sudamericana de Vóley (Youtube)

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Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Fecha 1 – Martes 8 de septiembre

Perú vs. Argentina | 15:00

Fecha 2 – Miércoles 9 de septiembre

Perú vs. Brasil | 18:00

Fecha 3 – Jueves 10 de septiembre

Perú vs. Venezuela | 15:30

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Fecha 4 – Sábado 12 de septiembre

Perú vs. Colombia | 14:30

Fecha 5 – Domingo 13 de septiembre

Perú vs. Chile | 13:00

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Yadhira Anchante

Brenda Lobatón

Aixa Vigil

Lucía Magallanes

Sandra Ostos

Miriam Patiño

Kiara Montes

Claudia Palza

Coraima Gómez

Daniela Muñoz

Saskya Silvano

Rachell Hidalgo

Alondra Alarcón

Andrea Villegas

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Fuente: FPV.

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