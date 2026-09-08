Carlos Garcés dio luces del plan de Cienciano para imponerse a Montevideo City Torque en Cusco

Carlos Garcés, goleador de Cienciano, detalló cómo se vienen preparando los cusqueños y qué intentarán hacer cuando reciban a Montevideo City Torque en la altura del Cusco.

Cienciano se alista para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El rival de turno será Montevideo City Torque, equipo uruguayo que viene de imponerse con autoridad en la llave previa ante Tigre de Argentina. Es así que los cusqueños son conscientes del poderío del adversario y no se confían, a tal punto de que Carlos Garcés dio luces de lo que preparan para imponerse.

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Fuente: Getty Images.

Si bien Cienciano fue capaz de vencer y eliminar con total justicia a Lanús y Botafogo en las fases previas de la Copa Sudamericana 2026, Carlos Garcés evidenció que dichos buenos resultados ya quedaron en el pasado y ahora intentarán imponer su juego para luego trasladarlo al marcador contra Montevideo City Torque. A partir de ahí tienen pensado manejar el trámite.

“Todos los partidos son diferentes. Ya lo que hicimos con Lanús y con Botafogo quedó atrás. Sabemos que hicimos un buen trabajo en esos partidos y ahora tenemos un encuentro muy distinto. Muy difícil igual como todos. La idea es ganar y vamos a ir paso a paso. Esperamos abrirlo pronto y después manejarlo“; comentó Carlos Garcés en una reciente charla con ‘Jax Latin Media‘.

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En cuanto a la expectativa que hay en la ciudad de Cusco por esta llave continental, el goleador de Cienciano expresó sus más sinceras sensaciones. “La gente está emocionada y es importante para nosotros. Esperemos que el estadio esté lleno y que el jueves podamos hacer un buen partido, un gran espectáculo y, sobre todo, poder ganar. Vamos a dar lo mejor para que la gente esté feliz”.

🎙️CARLOS GARCÉS: “Esperemos que el estadio esté lleno y el jueves dar un buen espectáculo y que la gente se vaya feliz. La idea es seguir haciendo HISTORIAl”



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El futuro de Carlos Garcés en plena competencia de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque el jueves 10 de septiembre en Cusco y el 17 de septiembre en la capital uruguaya, así que el objetivo del equipo imperial está puesto totalmente en seguir haciendo historia en esta Copa Sudamericana 2026. Dicho esto, muchos se preguntan cuál será el futuro cercano de un Carlos Garcés que en los próximos meses termina con su vínculo en el club.

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“Hubo acercamientos con gente cercana a mí, pero mi contrato acaba a fines de noviembre. Estoy viviendo mi presente. Intentando hacer bien las cosas y ver qué es lo mejor para mí. Me enfoco en lo que hago en Cienciano y ya luego ver qué viene“; reveló Carlos Garcés en una reciente entrevista con ‘Radio Ovación‘ respecto a su futuro, así que todavía no hay nada claro sobre la decisión tomada.

DATOS CLAVES

Carlos Garcés finalizará su contrato con el club Cienciano a fines de noviembre.

finalizará su contrato con el club a fines de noviembre. 10 y 17 de septiembre Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 .

enfrentará a por cuartos de final de la . Lanús y Botafogo fueron los rivales eliminados por Cienciano en las fases previas del torneo.