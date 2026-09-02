“Nuestro ’10′”: Mano Menezes se rindió en elogios al nivel de Jairo Vélez en la Selección Peruana

Mano Menezes habló con la prensa brasileña sobre el presente de Perú y lo que se viene. Además, destacó el rendimiento de Jairo Vélez y el impacto generado desde que debutó oficialmente en el equipo.

Ahora que nuevos amistosos internacionales están a la vuelta de la esquina, la palabra de Mano Menezes vuelve a ser escuchada en el ámbito nacional. Es más, desde los medios brasileños conversaron con el entrenador de la Selección Peruana para tener un panorama mucho más claro de la actualidad del equipo y el rendimiento de Jairo Vélez fue uno de los más destacadas en la charla.

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Jairo Vélez apuntándose el gol más importante de su vida: con Perú y ante España. El artillero de la era Mano Menezes con pleno perfecto (4). 🇵🇪⚽️pic.twitter.com/dLA9feQpS5 — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) June 9, 2026

Y es que para nadie es ninguna novedad que Jairo Vélez es el mejor jugador de Perú en este inicio del proceso liderado técnicamente por Mano Menezes. A pesar de no ser blanquirrojo de nacimiento ya que su origen es ecuatoriano, el atacante/volante de Alianza Lima ha sabido marcar la diferencia y hoy en día es recontra titular en el equipo. Dicho esto, el estratega lo elogió a más no poder.

“Trajimos a Jairo Vélez que es ecuatoriano, se nacionalizó y anotó 6 goles. Eso es todo, problema resuelto. Él es nuestro ’10’, está jugando con la ’11’, pero es nuestro 10 en términos de función. Y necesitamos otros jugadores que puedan dar esa respuesta”; expresó Mano Menezes en una reciente entrevista con el programa ‘Show do Esporte‘ sobre el nivel del jugador de Alianza Lima.

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Fuente: Getty Images.

Jairo Vélez es uno de los fijos en la próxima convocatoria de la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para disputar cuatro partidos amistosos en el extranjero entre fines del mes de septiembre e inicios de octubre. Dicho esto, la convocatoria se daría a conocer el viernes 18 de septiembre para que a partir de ahí se realice el itinerario programado en la interna de Videna. Si bien todavía no hay indicios que los jugadores nominados, está clarísimo que Jairo Vélez es clave.

El futbolista de Alianza Lima viene rindiendo de manera óptima en el campeonato local ya que en 23 partidos ha anotado 4 goles y ha registrado 5 asistencias, además de que es un titular indiscutible para Pablo Guede. Los rivales de turno serán Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, así que la idea del equipo nacional es optimizar rendimientos justamente con jugadores que puedan destacar, tal y como es el caso de un Jairo Vélez que llegó para quedarse.

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Fuente: Getty Images.

Fechas y ciudades de los próximos amistosos de la Selección Peruana

Los próximos amistosos de la Selección Peruana serán claves para continuar con el proceso de Mano Menezes, además de que hablamos de rivales de calidad y que compitieron en el Mundial 2026. El 26 septiembre se jugará contra Estados Unidos en Orlando, el 29 de septiembre será ante México en New Jersey, el 3 de octubre ante Canadá en Montreal y el 6 de octubre Colombia en Miami.

DATOS CLAVES

Mano Menezes destacó el rendimiento de Jairo Vélez en la Selección Peruana .

destacó el rendimiento de en la . Jairo Vélez suma seis goles anotados en el proceso conducido por Mano Menezes .

suma seis goles anotados en el proceso conducido por . La Selección Peruana anunciará su convocatoria oficial para los amistosos el 18 de septiembre.