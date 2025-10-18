Es tendencia:
Noche de las Pumas

Universitario vs. Gimnasia EN VIVO ONLINE y GRATIS por la Noche de las Pumas

Universitario se enfrenta a Gimnasia por la Noche de las Pumas.

¡Llegó el equipo para el partidazo!

El cuadro de Universitario de Deportes ya se encuentra en el Coliseo Mariscal Cáceres en Chorrillos.

¡Conoce más de la Noche de las Pumas!

Este sábado 18 se jugará el partidazo ente Universitario vs. Gimnasia y acá te dejamos el horario, así como donde se jugará.

¡Bienvenidos al Universitario vs. Gimnansia!

Sean todos bienvenidos amigos de Bolavip Perú, acá estaremos con el Universitario de Deportes vs. Gimnasia por la Noche de las Pumas 2025. 

Por Bruno Castro

Universitario celebrando.
© Universitario VóleyUniversitario celebrando.

Universitario de Deportes hará su gran presentación con su hinchada ante Gimnasia en la Noche de las Pumas. Encuentro que se disputará este sábado 16 de octubre desde las 18:00 horas de Perú en el Coliseo Marsical Cáceres en el distrito de Chorrillos.

El elenco de Francisco Hervás quiere hacer historia con el conjunto ‘crema’ y sacarlo por primera vez en su historia campeón. Una tarea para nada sencillo, sobre todo después de lo hecho en la temporada pasada que terminaron quedando en el cuarto puesto tras ser vencidas por San Martín en el juego por el tercer lugar.

Por lo que van a tener que hacer una temporada muy buena para poder ir por el título de campeonas. El primer paso será enfrentar a Gimnasia, que viene de salir campeonas de la Liga Femenina en Argentina, vencieron a Estudiantes de La Plata y serán un rival de alto vuelo para las ‘Pumas’.

