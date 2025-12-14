Tras participación en el Mundial de Clubes, Alianza Lima regresa a la Liga Peruana para enfrentar a Universitario

Alianza Lima finalizó su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 el pasado jueves 11 de diciembre. El equipo dirigido por Facundo Morando mostró un desempeño creciente a lo largo de la competencia y se despidió dejando una buena impresión al enfrentar de igual a igual a uno de los finalistas, Scandicci de Italia.

Publicidad

Publicidad

Las ‘íntimas’ regresaron a Lima para enfocarse en su próximo encuentro de la Liga Peruana de Vóley, donde deberán medirse ante Universitario de Deportes. Sin duda alguna, será un gran desafío para confirmar lo mostrado en el certamen internacional, en el que estuvieron muy cerca de avanzar a las semifinales.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Universitario en la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima buscará imponerse sobre Universitario en la novena jornada. El partido está programado para el próximo domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas de Perú en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, que ya se encuentra habilitado luego de los Juegos Bolivarianos.

Recordemos que, la transmisión del encuentro estará a cargo de Latina Televisión (canal 2), medio que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos del campeonato nacional.

Publicidad

Publicidad

Programación fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Podrían luchar por el liderato

ver también Fernando Egúsquiza lanzó fuerte calificativo contra Olva Latino durante transmisión de la Liga Peruana de Vóley

La situación de ambos equipos le añade un condimento especial al duelo por la novena jornada. Si Universitario vence a Circolo Sportivo Italiano el domingo 14 de diciembre, alcanzará los 22 puntos y quedará solo a dos de Alianza Lima.

Eso sí, estará en la obligación de imponerse por 3-0 o 3-1 ante el conjunto de Pueblo Libre para poder quedarse con las tres unidades.

Publicidad

Publicidad

De este modo, la ‘U’ afrontará la próxima jornada con la opción de superar a las ‘blanquiazules’ en la tabla de posiciones. Esta situación es conocida en La Victoria, por lo que saldrán al campo con la meta de conseguir la victoria y sostener su lugar en la primera fase del torneo.

DATOS CLAVES

Alianza Lima finalizó su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y ahora se enfocará en el partido contra Universitario por la Liga Peruana de Vóley.

Publicidad

Publicidad

El clásico de la novena jornada entre Alianza Lima y Universitario se jugará el domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas (Perú) en el Polideportivo Lucha Fuentes.