Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el 3-0 de Universitario ante Rebaza Acosta

Universitario de Deportes venció a Rebaza Acosta y así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley.

Por Bruno Castro

© Universitario VóleyUniversitario de Deportes celebrando.

Este domingo 7 de diciembre se disputó la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley. En este caso, el cuadro de Alianza Lima que no se encuentra en el país por el Mundial de Vóley, ya había adelantado su partido, por lo que se terminó de completar la jornada con emocionantes duelos.

Aparte de este juego en mención, se disputaron otros emocionantes duelos. Club Atlético Atenea jugó un partidazo ante Deportivo Soan. En este caso terminó el duelo con un contundente 3-2, el cuadro de Soan comenzó ganando 25 a 19, pero perdió los siguientes 2 sets 21 a 25 y 20 a 25, por último ganó 25 a 21 y 15 a 12.

Después Regatas Lima no tuvo problemas para vencer a Olva Latino por 3-0 en el Coliseo Miguel Grau. Fueron 20 a 25, 21 a 25 y 22 a 25 los sets que terminó ganando el cuadro de Chorrillos.

Géminis jugó un partidazo ante la Universidad San Martín, pero no pudo evitar la derrota. El juego acabó con un marcador final de 1-3, el elenco ‘santo’ consiguió un 15 a 25, 24 a 26 y 18 a 25, mientras que el tercer set lo ganó el elenco de Comas por 25 a 23.

Deportivo Wanka no tuvo su mejor fin de semana y cayó por 0-3 ante Kazoku No Perú, este juego acabó 17 a 25, 17 a 25 y 23 a 25. Duelo que abrió la jornada dominguera.

Por último, Universitario de Deportes no tuvo problemas para derrotar por 3-0 a Rebaza Acosta. El conjunto ‘crema’ se le vio bastante bien en el campo y terminaron ganando 23 a 25, 19 a 25 y 21 a 25.

Así quedó la tabla de posiciones

Tras culminarse la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley, así quedó la tabla de posiciones.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley:

#EquiposPuntos
1Alianza Lima24
2USMP18
3Universitario16
4Regatas Lima14
5Club Atlético Atenea11
6Circolo Sportivo Italiano9
7Géminis8
8Rebaza Acosta7
9Olva Latino6
10Deportivo Soan6
11Kazoku No Perú4
12Deportivo Wanka3
Datos Claves

  • Alianza Lima lidera la tabla con 24 puntos tras la fecha 7 del torneo.
  • Universitario venció 3-0 a Rebaza Acosta este domingo 7 de diciembre.
  • USMP derrotó 3-1 a Géminis y suma 18 puntos en la clasificación.
bruno castro
Bruno Castro
