Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley tras el 3-0 de Universitario ante Rebaza Acosta

Este domingo 7 de diciembre se disputó la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley. En este caso, el cuadro de Alianza Lima que no se encuentra en el país por el Mundial de Vóley, ya había adelantado su partido, por lo que se terminó de completar la jornada con emocionantes duelos.

Aparte de este juego en mención, se disputaron otros emocionantes duelos. Club Atlético Atenea jugó un partidazo ante Deportivo Soan. En este caso terminó el duelo con un contundente 3-2, el cuadro de Soan comenzó ganando 25 a 19, pero perdió los siguientes 2 sets 21 a 25 y 20 a 25, por último ganó 25 a 21 y 15 a 12.

Después Regatas Lima no tuvo problemas para vencer a Olva Latino por 3-0 en el Coliseo Miguel Grau. Fueron 20 a 25, 21 a 25 y 22 a 25 los sets que terminó ganando el cuadro de Chorrillos.

Géminis jugó un partidazo ante la Universidad San Martín, pero no pudo evitar la derrota. El juego acabó con un marcador final de 1-3, el elenco ‘santo’ consiguió un 15 a 25, 24 a 26 y 18 a 25, mientras que el tercer set lo ganó el elenco de Comas por 25 a 23.

Deportivo Wanka no tuvo su mejor fin de semana y cayó por 0-3 ante Kazoku No Perú, este juego acabó 17 a 25, 17 a 25 y 23 a 25. Duelo que abrió la jornada dominguera.

Por último, Universitario de Deportes no tuvo problemas para derrotar por 3-0 a Rebaza Acosta. El conjunto ‘crema’ se le vio bastante bien en el campo y terminaron ganando 23 a 25, 19 a 25 y 21 a 25.

Así quedó la tabla de posiciones

Tras culminarse la fecha número 7 de la Liga Peruana de Vóley, así quedó la tabla de posiciones.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley:

# Equipos Puntos 1 Alianza Lima 24 2 USMP 18 3 Universitario 16 4 Regatas Lima 14 5 Club Atlético Atenea 11 6 Circolo Sportivo Italiano 9 7 Géminis 8 8 Rebaza Acosta 7 9 Olva Latino 6 10 Deportivo Soan 6 11 Kazoku No Perú 4 12 Deportivo Wanka 3

Datos Claves