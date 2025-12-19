¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario y dónde ver el duelo por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima y Universitario de Deportes, protagonistas del actual campeonato de la Liga Peruana de Vóley, protagonizarán un duelo de alto voltaje que promete grandes emociones.

El clásico, correspondiente a la novena jornada, se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Conoce todo los detalles del encuentro.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario?

El partido entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse este domingo 21 de diciembre.

Según la programación, el choque entre ambas escuadras tiene previsto iniciar a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, conoce en qué horarios podrá verse en otros países:

México: 16:00 horas

Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 19:00 horas

España: 23:00 horas

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Universitario?

La transmisión EN VIVO del encuentro entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley será emitido a través de las pantallas de Latina Televisión, a través de su señal del canal 2. Recordemos que, el contenido también estará disponible de la página web del medio en mención.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del compromiso, así como el minuto a minuto, las incidencias, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

Precio de las entradas

A través de sus redes sociales, la Liga Peruana de Vóley dio a conocer que las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus.

Norte: S/ 25.00

Sur: S/ 25.00

Oriente: S/ 35.00

Occidente: S/ 45.00

General: S/ 20.00

DATOS CLAVES

Alianza Lima y Universitario jugarán el clásico de vóley este domingo 21 de diciembre.

El encuentro se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes a las 17:00 horas.

