Alineaciones de Everton y Chelsea por la Premier League: formaciones probables

Everton recibe a Chelsea este sábado 17 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton viene de empatar 2-2 con Hull y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Chelsea viene de ganarle 5-1 a Bournemouth y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Everton y Chelsea
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko, James Garner, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, Brennan Johnson, Thierno Barry, Jack Grealish. DT: David Moyes.
Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martínez, Josh-Ko Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Cole Palmer, Pedro Neto, Moisés Caicedo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Pep Chavarría, João Pedro. DT: Xabi Alonso.
Bajas y ausentes de Everton y Chelsea
Everton:
- Vitali Mykolenko (golpe)
- Christian Nørgaard (lesión muscular)
Chelsea:
- Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Everton y Chelsea: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España
- Estadio: Hill Dickinson Stadium
- Historial: 184 cruces — Everton ganó 58, Chelsea ganó 71 y empataron 56
- Último antecedente: 21/03/2026: Everton 3-0 Chelsea
- Próximo partido de Everton: vs. Arsenal, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Chelsea: vs. Tottenham, sábado 24 de octubre