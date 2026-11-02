Alineaciones de Newcastle y Everton por la Premier League: formaciones probables

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de ganarle 2-0 a Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Everton viene de caer 0-2 ante Arsenal y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Newcastle y Everton

Newcastle (4-2-3-1): Lukáš Horníček, Amar Dedić, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall, Nico González, Joe Willock, Joelinton, Jacob Murphy, Yoane Wissa, Harvey Barnes. DT: Matthias Jaissle.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Brennan Johnson, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.

Bajas y ausentes de Newcastle y Everton

Newcastle:

Valentino Livramento (golpe; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Lewis Miley (golpe)

Matias Fernandez-Pardo (enfermedad)

Ewen Jaouen (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Everton:

Jack Grealish (enfermedad)

Vitali Mykolenko (golpe)

Lucas Soto (expulsión)

La previa de Newcastle y Everton: todo lo que hay que saber

Día: lunes 2 de noviembre

lunes 2 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: St. James Park

St. James Park Historial: 175 cruces — Newcastle ganó 67, Everton ganó 72 y empataron 36

175 cruces — Newcastle ganó 67, Everton ganó 72 y empataron 36 Último antecedente: 29/10/2026: Everton 3-1 Newcastle

29/10/2026: Everton 3-1 Newcastle Próximo partido de Newcastle: vs. Fulham, sábado 7 de noviembre

vs. Fulham, sábado 7 de noviembre Próximo partido de Everton: vs. Coventry, viernes 6 de noviembre