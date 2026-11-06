Dónde ver EN VIVO Everton vs. Coventry por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton llega con la confianza de haber ganado dos de sus últimos tres partidos, y la racha le alcanzó para meterse entre los primeros puestos de la tabla. Coventry, en cambio, necesita un resultado afuera que le cambie el humor en la Premier League.

Es una chance concreta para que el Everton se acomode todavía más arriba y le saque distancia a la mitad de la tabla, mientras Coventry busca una victoria que lo aleje de la zona complicada.

La actualidad de ambos equipos

El Everton viene de ganarle de visitante a Newcastle y antes ya lo había vencido de local, así que llega con dos triunfos consecutivos ante el mismo rival en pocos días. La derrota frente a Arsenal quedó atrás y el equipo de Merseyside está séptimo con 13 puntos, en una zona de la tabla que invita a seguir soñando con algo más grande.

Coventry tuvo un cierre de octubre irregular: cayó con Fulham de local y con Spurs de visitante, pero cerró con una goleada 3-1 ante Sunderland que le devolvió algo de aire. Está 16° con 9 puntos, en una zona incómoda, y necesita encadenar resultados positivos para despegarse de ahí.

El historial entre Everton y Coventry

El historial entre ambos tiene 70 enfrentamientos y una ligera ventaja para el Everton, que ganó 28 veces por 22 de Coventry, con 20 empates de por medio. En goles también manda el Everton, 103 contra 87.

El antecedente más reciente, sin embargo, es favorable a Coventry: se impuso 3-0 en 2024. Antes de eso hay un empate 2-2 de 2009 y un historial que a lo largo de los años se fue repartiendo bastante parejo entre ambos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2024 Coventry vs. Everton 3-0 Club Friendlies 02/08/2009 Coventry vs. Everton 2-2 Club Friendlies 20/01/2001 Coventry vs. Everton 1-3 Premier League 26/12/2000 Everton vs. Coventry 1-2 Premier League 15/03/2000 Coventry vs. Everton 1-0 Premier League 02/10/1999 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 11/04/1999 Everton vs. Coventry 2-0 Premier League 15/11/1998 Coventry vs. Everton 3-0 Premier League 10/05/1998 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 25/10/1997 Coventry vs. Everton 0-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Leeds vs. Tottenham Sábado 7 de noviembre 06:30 09:30 13:30 Fulham vs. Newcastle Sábado 7 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Arsenal vs. Hull Sábado 7 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Nottingham Forest vs. Man City Sábado 7 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Sunderland vs. Chelsea Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Ipswich Town vs. Bournemouth Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Liverpool Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Brighton vs. Brentford Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Aston Villa Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Everton suma 13 puntos en el torneo.

suma 13 puntos en el torneo. Coventry suma 9 puntos en el torneo.