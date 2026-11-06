Dónde ver EN VIVO Everton vs. Coventry por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton llega con la confianza de haber ganado dos de sus últimos tres partidos, y la racha le alcanzó para meterse entre los primeros puestos de la tabla. Coventry, en cambio, necesita un resultado afuera que le cambie el humor en la Premier League.
Es una chance concreta para que el Everton se acomode todavía más arriba y le saque distancia a la mitad de la tabla, mientras Coventry busca una victoria que lo aleje de la zona complicada.
La actualidad de ambos equipos
El Everton viene de ganarle de visitante a Newcastle y antes ya lo había vencido de local, así que llega con dos triunfos consecutivos ante el mismo rival en pocos días. La derrota frente a Arsenal quedó atrás y el equipo de Merseyside está séptimo con 13 puntos, en una zona de la tabla que invita a seguir soñando con algo más grande.
Coventry tuvo un cierre de octubre irregular: cayó con Fulham de local y con Spurs de visitante, pero cerró con una goleada 3-1 ante Sunderland que le devolvió algo de aire. Está 16° con 9 puntos, en una zona incómoda, y necesita encadenar resultados positivos para despegarse de ahí.
El historial entre Everton y Coventry
El historial entre ambos tiene 70 enfrentamientos y una ligera ventaja para el Everton, que ganó 28 veces por 22 de Coventry, con 20 empates de por medio. En goles también manda el Everton, 103 contra 87.
El antecedente más reciente, sin embargo, es favorable a Coventry: se impuso 3-0 en 2024. Antes de eso hay un empate 2-2 de 2009 y un historial que a lo largo de los años se fue repartiendo bastante parejo entre ambos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/07/2024
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Club Friendlies
|02/08/2009
|Coventry vs. Everton
|2-2
|Club Friendlies
|20/01/2001
|Coventry vs. Everton
|1-3
|Premier League
|26/12/2000
|Everton vs. Coventry
|1-2
|Premier League
|15/03/2000
|Coventry vs. Everton
|1-0
|Premier League
|02/10/1999
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|11/04/1999
|Everton vs. Coventry
|2-0
|Premier League
|15/11/1998
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Premier League
|10/05/1998
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|25/10/1997
|Coventry vs. Everton
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Leeds vs. Tottenham
|Sábado 7 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Fulham vs. Newcastle
|Sábado 7 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Arsenal vs. Hull
|Sábado 7 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Nottingham Forest vs. Man City
|Sábado 7 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Sunderland vs. Chelsea
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Brighton vs. Brentford
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Aston Villa
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Everton suma 13 puntos en el torneo.
- Coventry suma 9 puntos en el torneo.