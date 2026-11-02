Dónde ver EN VIVO Newcastle vs. Everton por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Newcastle y Everton se enfrentan este lunes 2 de noviembre, en el St. James Park, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Newcastle recibe a Everton este lunes 2 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Apenas cuatro días después de perder en Goodison Park, el Newcastle se encuentra otra vez con el Everton, esta vez con la chance de dar vuelta la historia reciente en su propia cancha.

Ninguno de los dos llega sobrando puntos en la tabla y una victoria puede acomodar bastante el panorama antes de que la temporada se complique más.

La actualidad de ambos equipos

El Newcastle viene de una seguidilla rara: ganó de visitante contra el Palace, pero después cayó justamente ante este mismo Everton y antes había perdido en casa frente al Villa. Son 11 puntos en ocho fechas y el 12° puesto habla de un equipo irregular, que necesita encontrar continuidad antes de que la tabla empiece a pesar.

El Everton llega con el envión anímico de haber goleado al Newcastle días atrás, pero antes de eso acumulaba dos derrotas seguidas, ante Arsenal y Chelsea, ambas sin marcar goles. Con 10 puntos y el 14° lugar, el triunfo reciente le sirve para respirar, aunque todavía no alcanza para hablar de un equipo sólido.

El historial entre Newcastle y Everton

El historial entre ambos es parejo con ligera ventaja para el Everton, que ganó 72 de los 175 encuentros contra 67 del Newcastle, con 36 empates. La diferencia de goles también es mínima: 264 contra 259.

Los cruces recientes vienen siendo favorables para el Everton, que se impuso en el último duelo por 3-1 y también en el anterior, disputado en agosto. El Newcastle sí había ganado con claridad en noviembre pasado, por 4-1, lo que muestra que no hay un dominio marcado de ningún lado en el corto plazo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/10/2026 Everton vs. Newcastle 3-1 League Cup 12/08/2026 Newcastle vs. Everton 1-3 Club Friendlies 28/02/2026 Newcastle vs. Everton 2-3 Premier League 29/11/2025 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 25/05/2025 Newcastle vs. Everton 0-1 Premier League 05/10/2024 Everton vs. Newcastle 0-0 Premier League 02/04/2024 Newcastle vs. Everton 1-1 Premier League 07/12/2023 Everton vs. Newcastle 3-0 Premier League 27/04/2023 Everton vs. Newcastle 1-4 Premier League 19/10/2022 Newcastle vs. Everton 1-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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