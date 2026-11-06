Alineaciones de Everton y Coventry por la Premier League: formaciones probables

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Hill Dickinson Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton viene de ganarle 1-0 a Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 3-1 a Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Everton y Coventry

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Merlin Röhl, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.

Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Jay DaSilva, Victor Torp, Jack Rudoni, Caleb Yirenkyi, Tatsuhiro Sakamoto, Taiwo Awoniyi, Yann Gboho. DT: Frank Lampard.

Bajas y ausentes de Everton y Coventry

Everton:

Jack Grealish (enfermedad)

Lucas Soto (expulsión)

Coventry:

Bobby Thomas (lesión en la pierna)

Josh Eccles (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

La previa de Everton y Coventry: todo lo que hay que saber

Día: viernes 6 de noviembre

viernes 6 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Hill Dickinson Stadium

Hill Dickinson Stadium Historial: 70 cruces — Everton ganó 28, Coventry ganó 22 y empataron 20

70 cruces — Everton ganó 28, Coventry ganó 22 y empataron 20 Último antecedente: 30/07/2024: Coventry 3-0 Everton

30/07/2024: Coventry 3-0 Everton Próximo partido de Everton: vs. Brentford, lunes 23 de noviembre

vs. Brentford, lunes 23 de noviembre Próximo partido de Coventry: vs. Crystal Palace, sábado 21 de noviembre