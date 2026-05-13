¿Arsenal puede ser campeón hoy? El resultado que necesita el Manchester City ante Palace para no perder la Premier League

El resultado qué necesita Manchester City ante Manchester City para evitar que Arsenal sea campeón en la Premier League.

Manchester City enfrenta a Crystal Palace en un duelo bisagra para decidir al campeón de la Premier League en esta temporada. Los ‘Ciudadanos’ quieren alargar la pelea por el título hasta la última jornada, pero necesitan solo 1 resultado en este momento.

¿Qué resultado necesita el Manchester City ante Palace para no perder la Premier League?

Manchester City necesita ganar ante Crystal Palace para prácticamente no perder la Premier League en esta jornada. Cualquier otro resultado terminaría en un 99% el campeonato y los del Norte de Londres volverían a ser campeones de la Premier después de 22 años.

¿Qué pasa si Manchester City empata con Crystal Palace?

El empate de Manchester City contra Crystal Palace prácticamente deja todo servido para Arsenal en la siguiente fecha contra Burnley. Puesto que, los de Londres le estarían sacando 4 puntos a falta de 6 por disputar y podrían ser campeones en su casa en la fecha 37 jugando contra un equipo ya descendido.

Palace enfrenta a Manchester City en la Premier League

La victoria de Arsenal ante West Ham obligó al equipo de Pep Guardiola a ganar este encuentro ante el Palace y los otros dos que le quedan en el torneo. Los ‘Ciudadanos’ han sido segundos prácticamente toda la temporada, pero entraron en competencia por la irregularidad de los ‘Gunners’.

La tabla de posiciones de la Premier League

A dos fechas del final de la Premier League, así está la tabla de posiciones:

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