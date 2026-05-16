Chelsea vs Manchester City HOY por la final de la FA Cup: ¿Qué canal pasa el partido?

Chelsea y Manchester City definen a un nuevo campeón inglés en la final de la FA Cup.

Este sábado 16 de mayo de 2026 se define un nuevo campeón de la FA Cup con la final entre Manchester City y Chelsea. Los dos clubes llegan jugándose diferentes cosas a este torneo, puesto que, para el City es otro título, mientras que Chelsea ve en esta copa la oportunidad de “salvar” la temporada.

¿Qué canal pasa el partido de Chelsea vs Manchester City?

El partido de Chelsea vs Manchester City comenzará desde las 09H00 (EC/CO/PE) y 11H00 (ARG/CHI) y se podrá ver por:

ESPN y Disney+

Manchester City tiene la gran oportunidad de hacer un doblete por las Copas en Inglaterra, puesto que, hace varios meses logró ganar la EFL Cup. Además, un campeonato en este momento le daría una motivación extra para competir por la Premier League contra Arsenal.

Por su parte, Chelsea necesita ganar la FA Cup por dos motivos: 1) terminar la temporada con un campeonato y 2) poder jugar una copa europea en 2026. Ganar este campeonato lo clasificaría a jugar la Europa League, porque ya a Champions League no clasificó.

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Las alineaciones del partido en la final de la FA Cup

Así salen ambos equipos a la final de la FA Cup:

XI Chelsea: Sánchez, Fofana, Colwill, Hato, Gusto, James, Caicedo, Cucurella, Palmer, Fernández y Joao Pedro

XI Manchester City: Trafford, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Marmoush Doku y Haaland