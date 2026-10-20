Daily Mail publicó a lo largo de las últimas horas las primeras informaciones que nos servirían para entender la sanción que sufriría el Manchester City. En estas aparece un castigo en puntos que prácticamente enviaría al equipo de Enzo Maresca a Segunda División. También una multa económica que veremos cómo afecta las finanzas del equipo en propiedad de Abu Dhabi. Los títulos no serían retirados y el Chelsea es una parte vital en esta historia.

Desde la BBC comentan desde hace semanas que existen varios impedimentos para pensar en este escenario. El primero pasa por entender las propias normativas de la Premier League. En estas ni mucho menos estaría estipulada una hoja de ruta clara para sancionar a un equipo con retirada de títulos por los hechos a los cuales se juzga al Manchester City. Si bien aquí quien tomará la decisión es una comisión independiente y por ende no puede descartarse ningún escenario, se trata de un punto vital para comprender por qué las coronas ganadas en los primeros años de los dueños del club no terminarían con nuevos campeones.

Pero el Chelsea es otra parte fundamental de esta historia. Los Blues también se encuentran en charlas con la Premier por una posible sanción gracias a los tiempos de Roman Abramovich. Justamente en el año 2012 se enfrentaron al Manchester City en la Community Shield y cayeron derrotados. Entienden por la BBC que si se les entrega ese título habrá quienes también pedirán la retirada de trofeos del equipo del oeste de Londres. Hablamos de un caos legal que ni mucho menos se resolvería pronto como todas las partes involucradas en esta ecuación pretenden.

Repetimos que define la comisión de apelación independiente, pero nadie en Daily Mail o BBC espera que el Manchester City pierda los títulos ganados, de momento. Hablamos de 8 conquistas donde aparecen 3 ediciones de la Premier League, una FA Cup y hasta 3 ediciones de la Copa de la Liga sumándose a la Community Shield donde el Chelsea se encuentra presente. Los Blues son juzgados ahora mismo por una supuesta contabilidad paralela que habría incluido el pago de sueldos y comisiones a diferentes jugadores por fuera del escalafón salarial del torneo.

La Comminity Shield del 2012, clave en la trama City: GETTY

La trama del Manchester City no solo tendrá consecuencias para los Skyblues. Puede marcar un precedente que prácticamente afecte a todos los grandes magnates del torneo. El Chelsea es una pieza fundamental para entender qué puede suceder en el plano legal y si es que finalmente la comisión de apelación entrega la razón a la Premier League para castigar duramente al mayor dominador del fútbol inglés en la última década.

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Los equipos que se podrían quedar con los títulos del Manchester City

Premier League 2011-12: Manchester United

Premier League 2013-14: Liverpool

Premier League 2017-18: Manchester United

Copa FA 2010-11: Stoke City

Copa de la Liga Inglesa 2013-14: Sunderland

Copa de la Liga Inglesa 2015-16: Liverpool

Copa de la Liga Inglesa 2017-18: Arsenal

Community Shield 2012-13: Chelsea

Datos claves