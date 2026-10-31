No solo el FC Barcelona: los otros equipos interesados en William Pacho

No solo lo quiere el FC Barcelona, a William Pacho le aparecen dos nuevos interesados para un posible fichaje.

El nombre de William Pacho comenzó a sonar con importante regularidad en el mercado de fichajes. El central ecuatoriano también interesa al FC Barcelona, que sería el que más cerca está de hacer una oferta. Sin embargo, ahora el central suma dos nuevos interesados.

Los dos nuevos equipos interesados en fichar a William Pacho, de acuerdo a Ekrem Konur, son Arsenal y Manchester City. Los dos gigantes de la Premier League lo vienen siguiendo con regularidad y están atentos a cualquier movimiento que puedan hacer por él.

William Pacho tiene uno de los contratos más importantes de PSG y todavía puede seguir varios años en el club. Por lo cual, no se ve probable una transferencia. Además, el equipo francés también se ha mostrado muy poco receptivo a vender a sus cracks.

Los grandes de la Premier League, a diferencia del FC Barcelona, tienen un musculo financiero más importante para Pacho, sin embargo, están en la misma posición que el Barcelona: esperar la voluntad del PSG y las ganas que tenga Pacho de cambiar de equipo.

Pacho es bicampeón de Champions con el PSG. (Foto: GettyImages)

De momento, todos estos interesados en William Pacho solo han quedado en rumores. No hay nada en firme, más que algún interés de mercado. El central también es sinónimo de una operación de mercado muy cara, al tener un valor de 80 millones.

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El sueldo que gana William Pacho en el PSG

Como jugador del PSG, William Pacho tiene un salario por temporada de 11 millones. Ese sueldo es lo que tiene que superar cualquier equipo que quiera fichar al central. Además, con eso se convertiría en el jugador ecuatoriano mejor pagado de la historia.

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