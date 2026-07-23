Mientras Lamine Yamal y Haaland ya superan los 200 millones de euros, esto fue lo máximo que costaron Messi y Cristiano Ronaldo en Transfermarkt

Lamine Yamal y Haaland firman histórica valoración en Transfermarkt. Ni el mejor Messi o Cristiano Ronaldo lo lograron en su prime.

El final de la Copa del Mundo trae novedades en cada uno de los frentes del fútbol mundial. Uno de los más comentados a lo largo de las últimas horas pasa por la actualización que el portal de transferencias y valoraciones de jugadores, Transfermarkt, realiza alrededor de todos los futbolistas que disputaron el torneo de la FIFA. Lamine Yamal y Erling Haaland ya superan los 200 millones de euros. Ni el mejor Lionel Messi ni el mejor Cristiano Ronaldo lo lograron en su día.

La noticia pasa por entender que el portal alemán de transferencias y valoración de jugadores sitúa a ambos cracks nacidos en el siglo XXI con una valoración de 220 millones de euros. Nunca en la historia de este deporte se le había otorgado semejante cotización a ningún futbolista en activo o retirado. Haaland y Yamal hacen historia tras una Copa del Mundo excepcional para ambos en lo individual.

Hablamos de un récord sin precedentes. Ni siquiera la mejor versión de Cristiano Ronaldo o Lionel Andrés Messi en su día llegó a semejante valoración. El crecimiento de la industria del fútbol e igualmente el boom alrededor del mercado de transferencias se hace vital para comprender lo visto en las últimas horas.

La valoración más alta de Messi en Transfermarkt se dio en el año 2018. Tras la Copa del Mundo de Rusia, el argentino cosechó una cotización cercana a los 180 millones de euros. Desde entonces no pudo escalar ni una sola moneda más en un portal de transferencias y valoración de jugadores cada vez más utilizado en el deporte de élite.

Yamal y Haaland ya valen 220 millones de euros en Transfermarkt: GETTY

Con Cristiano Ronaldo la ecuación es similar. Tanto en el año 2014 como en 2018 llegó a una valoración cercana a los 120 millones de euros. Hablamos casi de 60 menos que un Lionel Messi al que sus casi tres años de ventaja en cuanto a edad se refiere sobre el portugués también instalan en la ecuación para cotizarle de dicha forma. Yamal y Haaland, sin precedentes.

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Messi felicitó a España

Tras horas cargadas de teorías conspirativas, el capitán de la Selección Argentina no dudó en felicitar al vigente campeón del mundo. Agradeció el apoyo recibido en todos los Estados Unidos de Norteamérica mientras dejaba en claro que el título fue bien ganado por la selección de Lamine Yamal y compañía.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos… También quiero felicitar a España por el campeonato”, extractos de la publicación en redes sociales de un Messi que a sus 39 años disputó su tercera final de la Copa del Mundo.

Datos claves

Lamine Yamal y Haaland alcanzaron una cotización histórica de 220 millones de euros.

alcanzaron una cotización histórica de 220 millones de euros. La máxima valoración de Lionel Messi en Transfermarkt fue de 180 millones de euros.

en Transfermarkt fue de 180 millones de euros. Cristiano Ronaldo llegó a cotizar 120 millones de euros en los años 2014 y 2018.