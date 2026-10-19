Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Manchester City

Revelan el durísimo castigo que podría recibir Manchester City en la Premier League

Revelan el durísimo castigo que recibirá Manchester City, tras ser declarado culpable de 115 infracciones financieras.

El castigo que recibiría Manchester City en la Premier League
© GettyImagesEl castigo que recibiría Manchester City en la Premier League

Este lunes 19 de octubre de 2026 se reveló el posible castigo que recibirá Manchester City en la Premier League, tras ser declarado culpable de 115 cargos de infracciones financieras. El club ‘Ciudadano’ se encuentra en el momento más delicado de su historia.

El castigo que recibiría Manchester City

Según la información que publica Daily Mail, se espera que Manchester City reciba una gigante deducción de puntos que garantizaría su descenso a la segunda división. Además, esa reducción puntos podría mantener al City en el Championship por al menos dos temporadas más.

+ Seguinos en

Por otro lado, Daily Mail también avisa que está la posibilidad de que el City descienda directamente a cuarta división, pero al día de hoy esta se ve poco probable. Por lo cual, lo más seguro apuntaría a una reducción de puntos para el equipo de Manchester.

Manchester City sería castigo de manera radical en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Manchester City sería castigo de manera radical en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Todavía no se ha aclarado si Manchester City perderá también todos los trofeos que ha venido ganando en este tiempo. De momento, solo se apunta a una reducción de puntos y más castigos severos para el club serán revelados en el transcurso de estas semanas.

¿Cuándo se conocería el castigo oficial para Manchester City?

Ver también

Qatar, otra liga que amenaza a la MLS de Messi como lugar de retiro de las estrellas de Europa

El castigo oficial para Manchester City deberá ser revelado hasta finales de enero de 2027. Aunque el club apeló, de acuerdo la información de los medios británicos, esta resolución no debe demorar más de 12 semanas. Son momentos definitivos para un caso que sacude al mundo del fútbol.

Encuesta

¿Manchester City debe descender o solo perder los títulos?

YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

  • Manchester City enfrentaría una deducción de puntos que provocaría su descenso a segunda división.
  • La sanción oficial al Manchester City se revelará hasta finales de enero de 2027.
  • Daily Mail contempla una posible caída directa del Manchester City a cuarta división.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones