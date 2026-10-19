Revelan el durísimo castigo que podría recibir Manchester City en la Premier League

Este lunes 19 de octubre de 2026 se reveló el posible castigo que recibirá Manchester City en la Premier League, tras ser declarado culpable de 115 cargos de infracciones financieras. El club ‘Ciudadano’ se encuentra en el momento más delicado de su historia.

El castigo que recibiría Manchester City

Según la información que publica Daily Mail, se espera que Manchester City reciba una gigante deducción de puntos que garantizaría su descenso a la segunda división. Además, esa reducción puntos podría mantener al City en el Championship por al menos dos temporadas más.

Por otro lado, Daily Mail también avisa que está la posibilidad de que el City descienda directamente a cuarta división, pero al día de hoy esta se ve poco probable. Por lo cual, lo más seguro apuntaría a una reducción de puntos para el equipo de Manchester.

Manchester City sería castigo de manera radical en la Premier League. (Foto: GettyImages)

Todavía no se ha aclarado si Manchester City perderá también todos los trofeos que ha venido ganando en este tiempo. De momento, solo se apunta a una reducción de puntos y más castigos severos para el club serán revelados en el transcurso de estas semanas.

¿Cuándo se conocería el castigo oficial para Manchester City?

El castigo oficial para Manchester City deberá ser revelado hasta finales de enero de 2027. Aunque el club apeló, de acuerdo la información de los medios británicos, esta resolución no debe demorar más de 12 semanas. Son momentos definitivos para un caso que sacude al mundo del fútbol.

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