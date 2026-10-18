Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Sunderland por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium.
Bournemouth llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sunderland tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Bournemouth viene de ganar 3-0 como local ante Sturm. El equipo ocupa el puesto 19 con 3 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Chelsea.
Sunderland ganó 2-1 como visitante ante Torreense en la fecha anterior. Sunderland está 18° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Brighton.
El historial entre Bournemouth y Sunderland
Bournemouth y Sunderland se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Bournemouth, 2 de Sunderland y 2 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/02/2026
|Bournemouth vs. Sunderland
|1-1
|Premier League
|29/11/2025
|Sunderland vs. Bournemouth
|3-2
|Premier League
|29/04/2017
|Sunderland vs. Bournemouth
|0-1
|Premier League
|05/11/2016
|Bournemouth vs. Sunderland
|1-2
|Premier League
|23/01/2016
|Sunderland vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|19/09/2015
|Bournemouth vs. Sunderland
|2-0
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Tubi Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Domingo 18 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
- Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
- Sunderland suma 4 puntos en el torneo.