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Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Sunderland por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Sunderland, Premier League
Bournemouth vs. Sunderland, Premier League

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium.

Bournemouth llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sunderland tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bournemouth viene de ganar 3-0 como local ante Sturm. El equipo ocupa el puesto 19 con 3 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Chelsea.

Sunderland ganó 2-1 como visitante ante Torreense en la fecha anterior. Sunderland está 18° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Brighton.

El historial entre Bournemouth y Sunderland

Bournemouth y Sunderland se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Bournemouth, 2 de Sunderland y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2026Bournemouth vs. Sunderland1-1Premier League
29/11/2025Sunderland vs. Bournemouth3-2Premier League
29/04/2017Sunderland vs. Bournemouth0-1Premier League
05/11/2016Bournemouth vs. Sunderland1-2Premier League
23/01/2016Sunderland vs. Bournemouth1-1Premier League
19/09/2015Bournemouth vs. Sunderland2-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Brighton vs. Crystal PalaceDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Nottingham Forest vs. ArsenalDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
  • Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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