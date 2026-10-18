Dónde ver EN VIVO Bournemouth vs. Sunderland por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium.

Bournemouth llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Sunderland tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Bournemouth viene de ganar 3-0 como local ante Sturm. El equipo ocupa el puesto 19 con 3 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Chelsea.

Sunderland ganó 2-1 como visitante ante Torreense en la fecha anterior. Sunderland está 18° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Brighton.

El historial entre Bournemouth y Sunderland

Bournemouth y Sunderland se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 2 triunfos de Bournemouth, 2 de Sunderland y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/02/2026 Bournemouth vs. Sunderland 1-1 Premier League 29/11/2025 Sunderland vs. Bournemouth 3-2 Premier League 29/04/2017 Sunderland vs. Bournemouth 0-1 Premier League 05/11/2016 Bournemouth vs. Sunderland 1-2 Premier League 23/01/2016 Sunderland vs. Bournemouth 1-1 Premier League 19/09/2015 Bournemouth vs. Sunderland 2-0 Premier League

Publicidad

Horario del partido

México (CDMX): 07:00 hs

07:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 10:00 hs

10:00 hs Colombia: 08:00 hs

08:00 hs Perú: 08:00 hs

08:00 hs Chile: 10:00 hs

10:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Nottingham Forest vs. Arsenal Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis