Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Liverpool por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace empató 1-1 como local ante Hoffenheim. El conjunto marcha 19° con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Spurs.

Liverpool viene de perder 2-3 como visitante ante Fenerbahçe. El equipo ocupa el puesto 6 con 15 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Arsenal.

El historial entre Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace y Liverpool se enfrentaron 58 veces en los últimos años: 14 triunfos de Crystal Palace, 34 de Liverpool y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Liverpool vs. Crystal Palace 3-1 Premier League 29/10/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 0-3 League Cup 27/09/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-1 Premier League 10/08/2025 Crystal Palace vs. Liverpool 2-2 Community Shield 25/05/2025 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League 05/10/2024 Crystal Palace vs. Liverpool 0-1 Premier League 14/04/2024 Liverpool vs. Crystal Palace 0-1 Premier League 09/12/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 1-2 Premier League 25/02/2023 Crystal Palace vs. Liverpool 0-0 Premier League 15/08/2022 Liverpool vs. Crystal Palace 1-1 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sunderland vs. Chelsea Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Ipswich Town vs. Bournemouth Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Brighton vs. Brentford Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Aston Villa Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis