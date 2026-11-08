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Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Liverpool por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Selhurst Park, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League
Crystal Palace vs. Liverpool, Premier League

Crystal Palace recibe a Liverpool este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Crystal Palace tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace empató 1-1 como local ante Hoffenheim. El conjunto marcha 19° con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Spurs.

Liverpool viene de perder 2-3 como visitante ante Fenerbahçe. El equipo ocupa el puesto 6 con 15 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Arsenal.

El historial entre Crystal Palace y Liverpool

Crystal Palace y Liverpool se enfrentaron 58 veces en los últimos años: 14 triunfos de Crystal Palace, 34 de Liverpool y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Liverpool vs. Crystal Palace3-1Premier League
29/10/2025Liverpool vs. Crystal Palace0-3League Cup
27/09/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-1Premier League
10/08/2025Crystal Palace vs. Liverpool2-2Community Shield
25/05/2025Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League
05/10/2024Crystal Palace vs. Liverpool0-1Premier League
14/04/2024Liverpool vs. Crystal Palace0-1Premier League
09/12/2023Crystal Palace vs. Liverpool1-2Premier League
25/02/2023Crystal Palace vs. Liverpool0-0Premier League
15/08/2022Liverpool vs. Crystal Palace1-1Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sunderland vs. ChelseaDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Ipswich Town vs. BournemouthDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Brighton vs. BrentfordDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Manchester United vs. Aston VillaDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
  • Liverpool suma 15 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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