Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Manchester United viene de ganar 3-2 como local ante Roma. El equipo ocupa el puesto 18 con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Chelsea.

Aston Villa perdió 0-3 como visitante ante Barcelona en la fecha anterior. Aston Villa está 12° en la tabla con 12 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Fulham.

El historial entre Manchester United y Aston Villa

Manchester United y Aston Villa se enfrentaron 179 veces en los últimos años: 95 triunfos de Manchester United, 42 de Aston Villa y 42 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/03/2026 Manchester United vs. Aston Villa 3-1 Premier League 21/12/2025 Aston Villa vs. Manchester United 2-1 Premier League 25/05/2025 Manchester United vs. Aston Villa 2-0 Premier League 06/10/2024 Aston Villa vs. Manchester United 0-0 Premier League 11/02/2024 Aston Villa vs. Manchester United 1-2 Premier League 26/12/2023 Manchester United vs. Aston Villa 3-2 Premier League 30/04/2023 Manchester United vs. Aston Villa 1-0 Premier League 10/11/2022 Manchester United vs. Aston Villa 4-2 League Cup 06/11/2022 Aston Villa vs. Manchester United 3-1 Premier League 23/07/2022 Manchester United vs. Aston Villa 2-2 Club Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (PT): 08:30 hs

08:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 17:30 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sunderland vs. Chelsea Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Ipswich Town vs. Bournemouth Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Liverpool Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Brighton vs. Brentford Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00

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En síntesis