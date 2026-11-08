Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Manchester United viene de ganar 3-2 como local ante Roma. El equipo ocupa el puesto 18 con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Chelsea.
Aston Villa perdió 0-3 como visitante ante Barcelona en la fecha anterior. Aston Villa está 12° en la tabla con 12 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Fulham.
El historial entre Manchester United y Aston Villa
Manchester United y Aston Villa se enfrentaron 179 veces en los últimos años: 95 triunfos de Manchester United, 42 de Aston Villa y 42 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/03/2026
|Manchester United vs. Aston Villa
|3-1
|Premier League
|21/12/2025
|Aston Villa vs. Manchester United
|2-1
|Premier League
|25/05/2025
|Manchester United vs. Aston Villa
|2-0
|Premier League
|06/10/2024
|Aston Villa vs. Manchester United
|0-0
|Premier League
|11/02/2024
|Aston Villa vs. Manchester United
|1-2
|Premier League
|26/12/2023
|Manchester United vs. Aston Villa
|3-2
|Premier League
|30/04/2023
|Manchester United vs. Aston Villa
|1-0
|Premier League
|10/11/2022
|Manchester United vs. Aston Villa
|4-2
|League Cup
|06/11/2022
|Aston Villa vs. Manchester United
|3-1
|Premier League
|23/07/2022
|Manchester United vs. Aston Villa
|2-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 11:30 hs
- Estados Unidos (PT): 08:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sunderland vs. Chelsea
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Brighton vs. Brentford
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
En síntesis
- Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
- Aston Villa suma 12 puntos en el torneo.