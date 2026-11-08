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Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Aston Villa por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Aston Villa, Premier League
Man U vs. Aston Villa, Premier League

Manchester United recibe a Aston Villa este domingo 8 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Manchester United viene de ganar 3-2 como local ante Roma. El equipo ocupa el puesto 18 con 7 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Chelsea.

+ Seguinos en

Aston Villa perdió 0-3 como visitante ante Barcelona en la fecha anterior. Aston Villa está 12° en la tabla con 12 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Fulham.

El historial entre Manchester United y Aston Villa

Manchester United y Aston Villa se enfrentaron 179 veces en los últimos años: 95 triunfos de Manchester United, 42 de Aston Villa y 42 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Manchester United vs. Aston Villa3-1Premier League
21/12/2025Aston Villa vs. Manchester United2-1Premier League
25/05/2025Manchester United vs. Aston Villa2-0Premier League
06/10/2024Aston Villa vs. Manchester United0-0Premier League
11/02/2024Aston Villa vs. Manchester United1-2Premier League
26/12/2023Manchester United vs. Aston Villa3-2Premier League
30/04/2023Manchester United vs. Aston Villa1-0Premier League
10/11/2022Manchester United vs. Aston Villa4-2League Cup
06/11/2022Aston Villa vs. Manchester United3-1Premier League
23/07/2022Manchester United vs. Aston Villa2-2Club Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:30 hs
  • Argentina: 13:30 hs
  • Colombia: 11:30 hs
  • Perú: 11:30 hs
  • Chile: 13:30 hs
  • España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sunderland vs. ChelseaDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Ipswich Town vs. BournemouthDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. LiverpoolDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Brighton vs. BrentfordDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00

En síntesis

  • Manchester United y Aston Villa se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
  • Aston Villa suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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