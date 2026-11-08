Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se instaló entre los mejores de la Premier League a puro resultado afuera de casa y ahora quiere confirmarlo también en la suya. Brentford, más irregular, llega con la intención de cortarle esa racha a un rival directo en la pelea de arriba.
El tercero contra el séptimo tiene algo más que tres puntos en juego: Brighton puede meter presión a los de arriba y Brentford necesita reengancharse si no quiere perderle pisada a la zona alta.
La actualidad de ambos equipos
Brighton llega en un momento sólido, aunque paradójicamente todo lo construyó lejos del American Express. Viene de ganarle a Getafe y de voltear nada menos que al Manchester City, resultado que vino después de haberle empatado también como visitante. Esa seguidilla lo tiene tercero con 19 puntos en nueve fechos, a un nivel que nadie esperaba a esta altura del torneo.
Brentford, en cambio, tiene un andar más parejo pero con sobresaltos. Después de perder con Sunderland y empatar con Hull, reaccionó goleando 2-0 a un Nottingham Forest en su cancha. Está séptimo con 14 unidades, una posición que lo deja cerca de pelear por algo más si encadena un par de buenos resultados seguidos.
El historial entre Brighton y Brentford
El historial entre ambos está bastante parejo, con 37 enfrentamientos y una leve ventaja de Brighton: 15 triunfos contra 12 de Brentford y 10 empates. En goles también se nota esa paridad, 44 contra 42 a favor del local de este domingo.
En los cruces más recientes Brighton se impuso con claridad 2-0 en la última visita a Brentford, aunque antes de eso el equipo de Brentford había ganado 4-2 en su cancha. El empate 0-0 también aparece en la serie reciente, señal de que no siempre son partidos abiertos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/02/2026
|Brentford vs. Brighton
|0-2
|Premier League
|22/11/2025
|Brighton vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|19/04/2025
|Brentford vs. Brighton
|4-2
|Premier League
|27/12/2024
|Brighton vs. Brentford
|0-0
|Premier League
|03/04/2024
|Brentford vs. Brighton
|0-0
|Premier League
|06/12/2023
|Brighton vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|26/07/2023
|Brentford vs. Brighton
|0-2
|Premier League Summer Series
|01/04/2023
|Brighton vs. Brentford
|3-3
|Premier League
|14/10/2022
|Brentford vs. Brighton
|2-0
|Premier League
|26/07/2022
|Brighton vs. Brentford
|0-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sunderland vs. Chelsea
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Ipswich Town vs. Bournemouth
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Liverpool
|Domingo 8 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Aston Villa
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Brighton suma 19 puntos en el torneo.
- Brentford suma 14 puntos en el torneo.