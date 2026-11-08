Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se instaló entre los mejores de la Premier League a puro resultado afuera de casa y ahora quiere confirmarlo también en la suya. Brentford, más irregular, llega con la intención de cortarle esa racha a un rival directo en la pelea de arriba.

El tercero contra el séptimo tiene algo más que tres puntos en juego: Brighton puede meter presión a los de arriba y Brentford necesita reengancharse si no quiere perderle pisada a la zona alta.

La actualidad de ambos equipos

Brighton llega en un momento sólido, aunque paradójicamente todo lo construyó lejos del American Express. Viene de ganarle a Getafe y de voltear nada menos que al Manchester City, resultado que vino después de haberle empatado también como visitante. Esa seguidilla lo tiene tercero con 19 puntos en nueve fechos, a un nivel que nadie esperaba a esta altura del torneo.

Brentford, en cambio, tiene un andar más parejo pero con sobresaltos. Después de perder con Sunderland y empatar con Hull, reaccionó goleando 2-0 a un Nottingham Forest en su cancha. Está séptimo con 14 unidades, una posición que lo deja cerca de pelear por algo más si encadena un par de buenos resultados seguidos.

El historial entre Brighton y Brentford

El historial entre ambos está bastante parejo, con 37 enfrentamientos y una leve ventaja de Brighton: 15 triunfos contra 12 de Brentford y 10 empates. En goles también se nota esa paridad, 44 contra 42 a favor del local de este domingo.

En los cruces más recientes Brighton se impuso con claridad 2-0 en la última visita a Brentford, aunque antes de eso el equipo de Brentford había ganado 4-2 en su cancha. El empate 0-0 también aparece en la serie reciente, señal de que no siempre son partidos abiertos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League 22/11/2025 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 19/04/2025 Brentford vs. Brighton 4-2 Premier League 27/12/2024 Brighton vs. Brentford 0-0 Premier League 03/04/2024 Brentford vs. Brighton 0-0 Premier League 06/12/2023 Brighton vs. Brentford 2-1 Premier League 26/07/2023 Brentford vs. Brighton 0-2 Premier League Summer Series 01/04/2023 Brighton vs. Brentford 3-3 Premier League 14/10/2022 Brentford vs. Brighton 2-0 Premier League 26/07/2022 Brighton vs. Brentford 0-1 Club Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sunderland vs. Chelsea Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Ipswich Town vs. Bournemouth Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Liverpool Domingo 8 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Aston Villa Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League. El partido se transmitirá por Max Mexico .

. Brighton suma 19 puntos en el torneo.

suma 19 puntos en el torneo. Brentford suma 14 puntos en el torneo.