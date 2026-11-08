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Dónde ver EN VIVO Brighton vs. Brentford por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el American Express Community Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Albion vs. Brentford, Premier League
Albion vs. Brentford, Premier League

Brighton recibe a Brentford este domingo 8 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el American Express Community Stadium. Brighton se instaló entre los mejores de la Premier League a puro resultado afuera de casa y ahora quiere confirmarlo también en la suya. Brentford, más irregular, llega con la intención de cortarle esa racha a un rival directo en la pelea de arriba.

El tercero contra el séptimo tiene algo más que tres puntos en juego: Brighton puede meter presión a los de arriba y Brentford necesita reengancharse si no quiere perderle pisada a la zona alta.

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La actualidad de ambos equipos

Brighton llega en un momento sólido, aunque paradójicamente todo lo construyó lejos del American Express. Viene de ganarle a Getafe y de voltear nada menos que al Manchester City, resultado que vino después de haberle empatado también como visitante. Esa seguidilla lo tiene tercero con 19 puntos en nueve fechos, a un nivel que nadie esperaba a esta altura del torneo.

Brentford, en cambio, tiene un andar más parejo pero con sobresaltos. Después de perder con Sunderland y empatar con Hull, reaccionó goleando 2-0 a un Nottingham Forest en su cancha. Está séptimo con 14 unidades, una posición que lo deja cerca de pelear por algo más si encadena un par de buenos resultados seguidos.

El historial entre Brighton y Brentford

El historial entre ambos está bastante parejo, con 37 enfrentamientos y una leve ventaja de Brighton: 15 triunfos contra 12 de Brentford y 10 empates. En goles también se nota esa paridad, 44 contra 42 a favor del local de este domingo.

En los cruces más recientes Brighton se impuso con claridad 2-0 en la última visita a Brentford, aunque antes de eso el equipo de Brentford había ganado 4-2 en su cancha. El empate 0-0 también aparece en la serie reciente, señal de que no siempre son partidos abiertos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/02/2026Brentford vs. Brighton0-2Premier League
22/11/2025Brighton vs. Brentford2-1Premier League
19/04/2025Brentford vs. Brighton4-2Premier League
27/12/2024Brighton vs. Brentford0-0Premier League
03/04/2024Brentford vs. Brighton0-0Premier League
06/12/2023Brighton vs. Brentford2-1Premier League
26/07/2023Brentford vs. Brighton0-2Premier League Summer Series
01/04/2023Brighton vs. Brentford3-3Premier League
14/10/2022Brentford vs. Brighton2-0Premier League
26/07/2022Brighton vs. Brentford0-1Club Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sunderland vs. ChelseaDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Ipswich Town vs. BournemouthDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. LiverpoolDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Manchester United vs. Aston VillaDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Brighton y Brentford se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Brighton suma 19 puntos en el torneo.
  • Brentford suma 14 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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