Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Las posiciones hablan por sí solas, pero el presente de ambos equipos muestra que ninguno llega jugando bien. Brentford necesita cortar una racha negativa y tiene la ventaja de hacerlo en su cancha.
Un triunfo le serviría a Brentford para volver a meterse entre los puestos de arriba de la tabla, mientras que Nottingham Forest necesita puntos urgentes para empezar a despegarse de la zona baja.
La actualidad de ambos equipos
Brentford viene de caer 3-2 como visitante ante Sunderland, resultado que se suma a un empate frente a Hull y una derrota contra Liverpool en su propia cancha. Pese a ese bajón reciente, el equipo se mantiene sexto con 11 puntos en ocho fechas, una posición que no refleja del todo el momento irregular que atraviesa.
Nottingham Forest no logra despegar: empató sin goles de diferencia ante Ipswich, perdió como local contra Arsenal y antes había caído ante Palace. Con 6 puntos en ocho partidos, el equipo está 18° en la tabla y necesita revertir el rumbo cuanto antes para no alejarse del resto.
El historial entre Brentford y Nottingham Forest
El historial entre ambos es parejo: de 27 enfrentamientos, Brentford ganó 12, Nottingham Forest 10 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este sábado. En los últimos cruces se nota paridad total, con triunfos repartidos para los dos lados y un empate 2-2 en 2022. El antecedente más reciente, de enero de este año, terminó con victoria de Nottingham Forest por 2-0 de visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/01/2026
|Brentford vs. Nottingham Forest
|0-2
|Premier League
|17/08/2025
|Nottingham Forest vs. Brentford
|3-1
|Premier League
|01/05/2025
|Nottingham Forest vs. Brentford
|0-2
|Premier League
|21/12/2024
|Brentford vs. Nottingham Forest
|0-2
|Premier League
|20/01/2024
|Brentford vs. Nottingham Forest
|3-2
|Premier League
|01/10/2023
|Nottingham Forest vs. Brentford
|1-1
|Premier League
|29/04/2023
|Brentford vs. Nottingham Forest
|2-1
|Premier League
|05/11/2022
|Nottingham Forest vs. Brentford
|2-2
|Premier League
|20/03/2021
|Brentford vs. Nottingham Forest
|1-1
|Championship
|12/12/2020
|Nottingham Forest vs. Brentford
|1-3
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 11:00 hs
- Estados Unidos (PT): 08:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chelsea vs. Manchester United
|Sábado 31 de octubre
|06:30
|09:30
|13:30
|Man City vs. Brighton
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Hull vs. Ipswich Town
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Sunderland
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Bournemouth vs. Leeds
|Sábado 31 de octubre
|09:00
|12:00
|16:00
|Tottenham vs. Crystal Palace
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Aston Villa vs. Fulham
|Sábado 31 de octubre
|14:00
|17:00
|21:00
|Liverpool vs. Arsenal
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Newcastle vs. Everton
|Lunes 2 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Brentford suma 11 puntos en el torneo.
- Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.