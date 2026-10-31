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Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Nottingham Forest por la jornada 9 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford vs. Nottingham, Premier League
Brentford vs. Nottingham, Premier League

Brentford recibe a Nottingham Forest este sábado 31 de octubre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Las posiciones hablan por sí solas, pero el presente de ambos equipos muestra que ninguno llega jugando bien. Brentford necesita cortar una racha negativa y tiene la ventaja de hacerlo en su cancha.

Un triunfo le serviría a Brentford para volver a meterse entre los puestos de arriba de la tabla, mientras que Nottingham Forest necesita puntos urgentes para empezar a despegarse de la zona baja.

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La actualidad de ambos equipos

Brentford viene de caer 3-2 como visitante ante Sunderland, resultado que se suma a un empate frente a Hull y una derrota contra Liverpool en su propia cancha. Pese a ese bajón reciente, el equipo se mantiene sexto con 11 puntos en ocho fechas, una posición que no refleja del todo el momento irregular que atraviesa.

Nottingham Forest no logra despegar: empató sin goles de diferencia ante Ipswich, perdió como local contra Arsenal y antes había caído ante Palace. Con 6 puntos en ocho partidos, el equipo está 18° en la tabla y necesita revertir el rumbo cuanto antes para no alejarse del resto.

El historial entre Brentford y Nottingham Forest

El historial entre ambos es parejo: de 27 enfrentamientos, Brentford ganó 12, Nottingham Forest 10 y hubo 5 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este sábado. En los últimos cruces se nota paridad total, con triunfos repartidos para los dos lados y un empate 2-2 en 2022. El antecedente más reciente, de enero de este año, terminó con victoria de Nottingham Forest por 2-0 de visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/01/2026Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
17/08/2025Nottingham Forest vs. Brentford3-1Premier League
01/05/2025Nottingham Forest vs. Brentford0-2Premier League
21/12/2024Brentford vs. Nottingham Forest0-2Premier League
20/01/2024Brentford vs. Nottingham Forest3-2Premier League
01/10/2023Nottingham Forest vs. Brentford1-1Premier League
29/04/2023Brentford vs. Nottingham Forest2-1Premier League
05/11/2022Nottingham Forest vs. Brentford2-2Premier League
20/03/2021Brentford vs. Nottingham Forest1-1Championship
12/12/2020Nottingham Forest vs. Brentford1-3Championship

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Colombia: 10:00 hs
  • Perú: 10:00 hs
  • Chile: 12:00 hs
  • España: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chelsea vs. Manchester UnitedSábado 31 de octubre06:3009:3013:30
Man City vs. BrightonSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Hull vs. Ipswich TownSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Coventry vs. SunderlandSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Bournemouth vs. LeedsSábado 31 de octubre09:0012:0016:00
Tottenham vs. Crystal PalaceSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Aston Villa vs. FulhamSábado 31 de octubre14:0017:0021:00
Liverpool vs. ArsenalDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30
Newcastle vs. EvertonLunes 2 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Brentford y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Brentford suma 11 puntos en el torneo.
  • Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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